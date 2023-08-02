Apple, iOS 17'de Denetim Merkezi'nin nasıl görüneceğini ortaya koyan bir konsept tasarımını paylaştı. Yeni tasarım renkli simgeler ve özelleştirilebilir kontrollerle kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sunuyor.

Apple, iOS arayüzünde yıllardır ufak tefek değişiklikler yapıyor. Son zamanlarda işletim sistemine gelen en büyük yenilik widget tarafında sağlanan destek oldu. Ancak bir tasarımcı ise iOS 17'deki önemli bir değişikliğe işaret ediyor. iOS 17 konsepti, Denetim Merkezi'nin liste şeklinde nasıl görüneceğini ortaya koydu.

iOS 17 konseptiyle Denetim Merkezi yeniden tasarlandı

iOS 17 için hazırlanan yeni bir konsept, iPhone'da yeni bir Denetim Merkezi'nin nasıl olacağını gösterdi. Tasarımcı Parker Ortolani tarafından hazırlanan çalışma, Denetim Merkezi'ni renkli simgeler ve etiketli kontrollerle özelleştirilebilir bir listeye dönüştürüyor.

Yeni iOS konsepti, kullanıcıların Ayarlar'a girmek zorunda kalmadan kontrolleri düzenlemesine ve sıralamasına olanak tanıyor. Örneğin, sık kullanılan işlevler kolay erişim için listenin en üstüne sabitlenebiliyor.

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Wi-Fi, Bluetooth ve el feneri gibi sistem işlevleri ve üçüncü parti uygulama yazılımları bu ekrandan kontrol edilebiliyor. Örneğin, hava durumunu görebiliyor veya ChatGPT'ye soru sorabiliyorsunuz.

Tasarımcı ayrıca iPhone 15 Pro ile geleceği söylenen yeni bir "Eylem" düğmesini de göz ardı etmedi. Konsept, yan düğmenin yeniden tasarlanan Denetim Merkezi'ni hızlı şekilde açmak için kullanılabileceğini öne sürüyor.

Apple, Denetim Merkezi'ni ilk olarak 2013 yılında iOS 7 ile kullanıma açtı ve iPhone X ile sunulan iOS 11 kapsamında güncelledi. Mevcut tasarımda uçak modu, Rahatsız Etmeyin, ekran parlaklığı ve medya oynatma gibi denetimleri görmek için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırmayı gerektiriyor.

iOS 17'nin Eylül ayında iPhone 15 ile tanıtılacağını belirtelim. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.