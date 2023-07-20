iOS 17 ile birlikte iMessage uygulaması büyük bir değişime uğruyor. Yeni güncelleme ile birlikte iMessage kullanıcılarına daha şık bir tasarım, güvenlik özellikleri ve yeni emoji seçenekleri sunuluyor. Detaylar haberimizde.

iOS kullanıcılarının iPhone tercih etmelerindeki en büyük sebeplerden biri FaceTime iken bir diğer sebepse iMessage. iOS 17 ile birlikte iMessage büyük bir değişime uğruyor. Peki iOS 17 ile birlikte iMessage bizlere neler sunuyor? Sizler için ShiftDelete.Net ve Sihirli Elma ekibinden Osman Furkan Şahin iOS 17 ile birlikte yeni gelen iMessage özelliklerini anlatıyor. İşte detaylar…

iOS 17 ile birlikte yeni gelen iMessage özellikleri!

iOS 17 ile birlikte iPhone kullanıcılarının uzun süredir bekledikleri iMessage güncellemesi de gelmiş oldu aslında. Apple yeni güncelleme ile birlikte iMessage uygulamasına da el attı. iOS 17 ardından iPhone kullanıcıları arasında SMS trendi yeniden başlayabilir. Bu yeni özellikleri sizler için ShiftDelete.Net ve Sihirli Elma ekibinden Osman Furkan Şahin videomuz anlattı. İşte videomuz ve iyi seyirler…

Artık daha şık bir tasarıma sahip olan iMessage yeni klavye tasarımı ile kullanım kolaylığını arttırıyor. Kelime tahminin kısmının hemen üzerinde yer alan iMessage kısayolları tek bir menü içerisine aktarılarak karışıklık önlenmiş durumda.

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Bir diğer özellik ise güvenlik alanında oldukça faydalı. Check In, seyahat ederken başka birinin ilerlemenizi izlemesini sağlamak için kullanabileceğiniz bir güvenlik özelliği. Bir yere gittiğinizi bir arkadaşınıza veya aile üyenize bildirebilirsiniz ve hedefinize ulaştığınızda sistem onları otomatik olarak bilgilendiriyor. Bu sayede herkes güvende kalıyor.

Emojiler artık çıkartmalarla aynı şekilde davranıyor, bu yüzden onları bir sohbete eklemenin yanı sıra, onları bir mesajda herhangi bir yere sürükleyebilir ve küçük emoji sahneleri oluşturmak için üst üste koyabilirsiniz. Ayrıca Apple, "iOS 16¨da bir nesneyi Arka Plandan Kaldır seçeneğini sunmuştu. Bu özelliği "iOS 17¨de kendi çıkartmalarınızı oluşturmak ve kaydetmek için kullanabilirsiniz.

Biri size sesli bir mesaj gönderirse ve onu hemen dinleyemeyeceğiniz bir yerdeyseniz, ?iOS 17? mesajı sizin için yazıya döker, böylece onun yerine okuyabilirsiniz. Bu sayede hem müsait olmayan durumlardaki karışıklığın önüne geçilmiş oluyor hem de sesli mesaj kullanmayı sevmeyen kullanıcılar büyük bir yükten kurtuluyor.

Peki siz iOS 17 ile birlikte gelecek olan yeni iMessage özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…