Apple geçen hafta yeni iPhone modellerini duyurdu. Ardından etkinlikten yaklaşık 1 hafta sonra iPhone'lar için en güncel işletim sistemi iOS 17 yayınlandı. Bu sırada Unicode Konsorsiyumu da 2024'ten itibaren akıllı telefonlara eklenecek yeni emoji karakterlerini resmi olarak onayladı. Dolayısıyla iOS 17 için gelecek emojiler de ortaya çıktı.

Apple geçen hafta yeni iPhone modellerini duyurdu. Ardından etkinlikten yaklaşık 1 hafta sonra iPhone'lar için en güncel işletim sistemi iOS 17 yayınlandı. Bu sırada Unicode Konsorsiyumu da 2024'ten itibaren akıllı telefonlara eklenecek yeni emoji karakterlerini resmi olarak onayladı. Dolayısıyla iOS 17 için gelecek emojiler de ortaya çıktı.

iOS 17 için 2024'te gelecek emojiler

Onaylanmış Unicode 15.1 emojileri arasında anka kuşu, misket limonu, mantar, kafayı dikey olarak sallama ("evet" anlamında baş sallamada olduğu gibi), kafayı yatay olarak sallama ("hayır" şeklinde kafa sallama) ve bir kırık zincir yer alıyor. Dört yeni aile emojisi kombinasyonunun yanı sıra, artık sağa bakma veya sola bakma gibi yön özelliklerine sahip altı adet, kişi emojisinde yapılan güncellemeler de mevcut.

Bunların yanı sıra yürüyen kişi, koşan kişi, diz çöken kişi, beyaz bastonlu kişi, manuel tekerlekli sandalyedeki kişi ve motorlu tekerlekli sandalyedeki kişi için yön seçenekleri de artık mevcut olacak. Unicode güncellemeleri genellikle çok sayıda emoji karakteri içerir, bu nedenle 15.1 güncellemesinin ölçeği tipik bir güncellemeye göre daha küçük. Ancak Unicode 15.1, Çin'de kullanılmak üzere emoji olmayan bir dizi yeni karakter de ekliyor.

Yeni emoji karakterlerinin onaylanmasının ardından, Apple gibi akıllı telefon üreticilerinin emoji için çizim tasarlaması ve bunları iOS'a eklemesi birkaç ay sürüyor. Yani yukarıda gördüğünüz emojiler bunların son hali değil. Apple, iOS 17 için bunları özel olarak çizecek. Emoji güncellemelerini iOS 17'nin gelecekteki bir sürümünde görmeyi bekleyebiliriz.

Acı ama gerçek: iOS 17 can sıkan sorunla geldi!

Geçtiğimiz yıl Apple, Şubat 2023'te yayınlanan iOS 16.4 güncellemesine yeni emojiler ekledi. Dolayısıyla şirket 2024'te de benzer bir zaman çizelgesi izleyebilir. Geçen yıl eklenen emojiler arasında titreyen yüz, pembe kalp, açık mavi kalp, eşek, geyik, kaz gibi emojiler yer alıyordu.

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