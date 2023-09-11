iOS 17 Güncellemesi Hangi Cihazlara Geliyor?

Apple'ın iPhone kullanıcılarına sunacağı yeni işletim sistemi iOS 17 için hazırlıklar tamamlandı. İşte iOS 17'nin hangi cihazlara geleceği ve yeni özellikler.

Apple'ın iPhone kullanıcılarına bu yıl sunacağı yeni işletim sistemi iOS 17 için hazırlıklar tamamlandı. Peki birkaç gün sonra kullanıcıların beğenisine sunulacak olan iOS 17 hangi cihazlara geliyor? Ne gibi yenilikler var? Gelin hep birlikte göz atalım.

iOS 17 güncellemesini alacak cihazlar!

Bir süredir Beta sürümleri ile karşımıza çıkan yeni iOS, 12 Eylül'de gerçekleşecek olan Apple etkinliğinden sonra kullanıma açılacak. Yani birkaç gün içerisinde iOS 17'yi iPhone cihazlarınıza kurabileceksiniz. Peki hangi cihazlar güncellemeyi alacak? İşte listesi:

iPhone XS ve XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro ve Pro Max

iPhone 12 ve 12 Mini

iPhone 12 Pro ve Pro Max

iPhone 13 ve 13 Mini

iPhone 13 Pro ve Pro Max

iPhone 14 Pro ve Pro Max

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

Bizleri neler bekliyor?

Kullanıcıların merakla beklediği iOS 17 aynı zamanda birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Bunların başında "Kişi Posterleri" adında bir özellik var. Bu özellik sayesinde artık rehberinizdeki kişileri daha özel hale getirebilirsiniz. Öncesinde fotoğraf ile güzelleştirdiğimiz bu profillere artık Memoji de eklenilebilecek. Aynı zamanda kişinin isminin yazı tipi ve rengi de değişebilecek.

Yine yeni iOS'un en ilgi çekici özelliği olan "Beklemede" kullanıcıların heyecanını artırıyor. Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda yatay konumdayken çalışan "Beklemede" modu ekranda saat, fotoğraf, araç takımları, büyük bildirimler gibi birçok özelliği görmenize olanak sağlıyor. Tabi bunların hepsini kullanıcı isteğine göre şekillendiriyor.

iPhone kullanıcıları sabırsızlanıyor: iOS 17 ile gelecek 17 özellik!

iOS 17 hakkında daha birçok özellik mevcut. Bu özelliklerin tamamına üstteki haberimizden ulaşabilirsiniz. Siz kısaca iOS'un yeni sürümünü nasıl buldunuz? Sizin cihazınız yeni iOS güncellemesini alıyor mu? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.