iOS 17.2 Beta 1 ve Diğer Güncellemeler Yayınlandı

Apple, iOS 17.2 beta 1'i ve diğer güncellemeleri yayınladı. iOS 17.2 ile birlikte Tapback ve Journal uygulaması da geliyor. Detaylar haberimizde.

Merakla beklenen iOS 17'nin ardından gözler 17.1 ve 17.2 için Apple'a çevrilmişti. 17 ve 17.1 ile gelen bazı sorunların ardından Apple kullanıcılarını memnun etmesi beklenen 17.2 için ilk beta güncellemesi ise bugün yayınladı. Bununla birlikte watchOS 10.2, macOS 14.2 ve daha fazlası için de ilk beta güncellemeleri yayınlandı. İşte detaylar…

iOS 17.2 ile Tapback ve Journal uygulaması geliyor!

Apple bugün yayınladığı iOS 17.2 beta 1 ile birlikte watchOS 10.2 geliştirici beta 1, macOS 14.2 Sonoma geliştirici beta 1, tvOS 17.2 geliştirici beta 1 ve HomePod 17.2 geliştirici beta 1 güncellemelerini de yayınladı. Apple için bugün tam anlamıyla bir yazılım karnavalına döndü diyebiliriz. iOS 17.2 ile gelmesi beklenen Journal uygulaması ve mesajlardaki Tapback özelliği de merak konusu.

Bugün yayınlanan iOS 17.2 beta 1 ile birlikte Journal uygulaması ve mesajlara gelen Tapback özelliği ile ilgili henüz yayınlanmamış özellikler gelecek. Apple'ın Journal uygulaması ilk olarak WWDC 2023'te tanıtıldı. Şirket, uygulamanın iOS 17.0 ile piyasaya sürülmesi yerine bu yılın sonlarında yayınlanacağını belirtti. Bu da iOS 17.2 veya 17.3 güncellemelerinden birini işaret ediyor.

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İOS 17.2 beta 1 nasıl indirilir ve yüklenir

Apple'ın geliştirici programına kaydolduktan sonra iOS 17.2 beta 1'i indirip yüklemek için aşağıda listelenen adımları takip edebilirsiniz.

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın.

Genel bölümüne girin.

Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

Sayfanın yenilenmesi için birkaç saniye verin. Güncelleme görünmezse eğer Ayarlar uygulamasından çıkın ve ilk 3 adımı tekrarlayın.

Güncelleme göründüğünde İndir ve Yükle seçeneğine dokunun.

Güncelleme daha sonra indirilmeye başlayacaktır.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra hazırlanması birkaç dakika sürecektir.

Hazırlık bittiğinde, şarj seviyeniz yeterliyse telefon güncellemeyi yükleyecektir.

Güncellemenin kurulumu tamamlanana kadar iPhone'unuzu her zaman bir güç kaynağına bağlı tuttuğunuzdan emin olun.

Artık iPhone'unuzda iOS 17.2 beta 1'i kullanmaya başlayabilirsiniz.