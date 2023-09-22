iOS 17.0.1 Güncellemesi Yayınlandı

Apple'ın iOS 17 için yayınladığı 17.0.1 güncellemesi hataları gideriyor ve güvenlik açıklarını kapatıyor.

İlk olarak Haziran ayında Apple'ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 23) duyurulan iOS 17, 18 Eylül Pazartesi günü küresel olarak erişime açıldı. iPhone'ların yeni arayüzü için ilk güncelleme ise 21 Eylül itibarıyla dağıtıma çıktı. iOS 17.0.1 ile birtakım hatalar ve güvenlik açıkları giderildi.

iOS 17.0.1 ile hangi hatalar çözüldü?

Apple, iOS 17 ve iPadOS 17 yazılımlarını piyasaya sürdükten sadece birkaç gün sonra iPhone ve iPad modelleri için iOS 17.0.1 ve iPadOS 17.0.1 güncellemelerini yayınladı.

Apple tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yeni paket, iOS 17'deki hataları düzeltiyor ve birtakım önemli güvenlik güncellemeleri sağlıyor. Ancal şirket işletim sisteminde hangi açıkların giderildiğinden bahsetmedi.

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Apple, güncelleme notlarında yalnızca iOS 17 ve iPadOS 17'nin kararlılığını ve güvenliğini artıracak sorunları ele aldığını belirtiyor. Açıklamada, "Bu güncelleme, önemli güvenlik düzeltmeleri sunar ve tüm kullanıcılara önerilir" ifadeleri kullanıldı.

iOS 17.0.1 ve iPadOS 17.0.1 güncellemeleri şu anda küresel olarak erişime açılmış durumda. Yeni güncellemeyi Ayarlar >Genel >Yazılım Güncelleme bölümüne giderek yükleyebilirsiniz.

iOS 17 destekleyen iPhone modelleri

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni)

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