iOS 16.4 ile onlarca yeni emoji yolda!

iOS 16.4 beta ile 31 yeni emoji sunulacak. Pembe kalp de dahil olmak üzere birçok farklı kategoriden emoji eklenecek.

iOS 16.4 beta ile 31 yeni emoji yolda. Birden farklı kategoride emojiye yer veren yeni güncelleme, uzun süredir beklenen pembe kalp emojisini de barındırıyor. İşte iPhone kullanıcıları tarafından test edilebilecek 31 yeni emoji.

iOS 16.4 beta 31 yeni emoji ekleyecek

Unicode Konsorsiyumu her yıl yeni emoji önerileri sunar, onaylanırsa, Apple ve Google gibi teknoloji şirketleri tarafından kullanılır. 2022'de Konsorsiyum, emoji 5.0 sürümünü tamamladı ve iOS 16.4 beta sürümüne dahil edilecek 31 yeni emoji ekledi.

New emojis in iOS 16.4 beta https://t.co/dFHMY45TST pic.twitter.com/TEZOjwUDbo — Emojipedia (@Emojipedia) February 16, 2023

Bu güncellemede en çok beklenen emojilerden biri pembe renkli kalp oldu. Pembe, klasik kırmızı kalbin daha parlak ve daha canlı bir tonu ve genellikle sevgi, ilgi ve destek ile ilişkilendiriliyor. Diğer yeni emojiler arasında karga, denizanası, geyik ve çok daha fazlası bulunuyor.

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Unicode Konsorsiyumu Eylül 2022'de yeni emojileri belirlemiş olsa da, teknoloji şirketlerinin güncelleme yayınlaması zaman alabilir. Örneğin Apple, Eylül 2021'de 123 yeni emojiyi onayladı, ancak Mart 2022'de yayınlanan iOS 15.4'e kadar bunları paylaşmadı. Bu gecikme, yazılım güncellemelerinin uyumluluğu sağlamak için kararlılık süreci testinden kaynaklanıyor.

Titreyen yüz, birbirini iten iki el ve pembe kalp emojisi dahil olmak üzere yeni emoji tasarımları iOS 16.4 beta sürümünün bir parçası olarak iPhone kullanıcılarına sunulacak. Fakat yeni emojiler, şimdilik sadece iOS 16.4 beta'da bulundukları için, Android'de veya diğer iOS sürümlerinde görünmeyebilir.

Emojiler önemsiz gibi görünse de, dijital çağda önemli bir rol oynadıklarını biliyoruz. Duyguları ve fikirleri kelimelerin her zaman aktaramayacağı bir şekilde ifade etmemize izin veriyorlar. Yeni emojilerin eklenmesi ise değişen kültürel manzarayı ve gelişen iletişim biçimlerimizi de yansıtıyor.

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