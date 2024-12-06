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İnternetten 100 liraya matkap alan adam paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti

İnternetten 100 liraya matkap alan adam paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti
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İnternet üzerinden 100 liraya matkap siparişi veren bir adam, paketin içinden yapışkanlı matkap etiketi çıkınca şaşkına döndü. Adam, "Beni kimse dolandıramaz. Ücretini verdik, aldık." sözleriyle kendini teselli etti.

İnternet üzerinden 100 liraya matkap bulan adam, ürünün ucuzluğuna kayıtsız kalamayarak sipariş verdi. Adam, eve gelen paketin içinden çıkan yapışkanlı matkap etiketini görünce şaşkına döndü.

"BENİ KİMSE DOLANDIRAMAZ, ÜCRETİNİ VERDİK ALDIK"

Paketi açan adam, "Ben normal matkap zannettim 100 lira diye. Stickermış. Matkabımız geldi. Açıyoruz." dedi. O anları kayda alan kişinin "Ben sana dolandırılırsın demedim mi?" sorusuna adam, "Beni kimse dolandıramaz. Ücretini verdik, aldık. 10 liraya matkap alacak halimiz yok." şeklinde yanıt verdi. Ardından matkap etiketini çıkaran adam buzdolabına yapıştırdı.

İnternetten 100 liraya matkap siparişi veren adam paketten çıkanı görünce şaşkına döndü

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların çoğu videoya, "100 liraya matkap mı olur?" şeklinde yorum yaptı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Teknoloji
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