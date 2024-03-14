Intel İşlemci Pazarında Hala Lider

Bilgisayar dünyasında 2000'li yılların ortasından beri Intel işlemci hakimiyeti devam ediyor. Bir dönem AMD batma noktasına gelse de 2012 sonrası yeniden toparlanma sürecine girdi. Bugun AMD ve Intel arasında süren hakimiyet yarışında ise hala denge bozulmadı. Apple ise bu dengeyi bozmuş olmasa da listede daha fazla dikkat çekmeye başladı. Peki ama Intel işlemci pazarında ne kadar paya sahip?

Intel işlemci pazarında AMD işlemcilerin çok önünde! İşte rakamlar

Intel, AMD'nin ATI satın olması sonrası geçirdiği buhranı fırsat bildi ve işlemci piyasasına hakim oldu. AMD ise Zen işlemci ailesi gelene kadar bilgisayar dünyasına bir türlü geri dönüş yapamadı. Son yıllarda AMD'nin tüm piyasada güçlenme çabalarına karşın, Intel 2023 yılını da büyük oranda önde kapatmış görünüyor.

Canalys'in raporuna göre 2023 yılında Intel 50 milyon işlemci, AMD 8 milyon işlemci, Apple ise 6 milyon işlemci sevkiyatı yaptı. Bu anlamda Intel pazarda yüzde 78 pay ile ilk sıraya yerleşiyor. Bu rekabet edilmesi zor pazar payına karşı AMD işlemciler yüzde 13 pazar payına sahip. Apple ise kendi ekosisteminde olmasına karşın yüzde 8 pazar payı ile üçüncü sırada.

Intel işlemci sevkiyatları 2023 yılında yüzde 3, AMD işlemci sevkiyatları ise yüzde 1 büyüdü. Apple ise işlemci sevkiyatında yüzde 4 küçülme ile yılı kapattı. En çok Intel kullanan bilgisayar firmaları ise Lenovo, Dell ve HP oldu. Buna göre üç firma Intel işlemci sevkiyatlarının yüzde 70'lik kısmından fazlasını kullandı. Lenovo bu pazarda yüzde 25, HP yüzde 23, Dell ise yüzde 19 paya sahip.

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Lenovo, AMD işlemcili bilgisayarların ise yüzde 40 gibi bir kısmını üretti. HP yüzde 23, Asus ise yüzde 14 pay ile üçüncü. Intel tüm bu olumlu tabloya rağmen hisse başı kazançta yüzde 133'lük, gelirde ise yüzde 36 gibi bir düşüşle yılı tamamladı. Bu şimdiye kadar Intel'in elde ettiği en büyük mali kayıp. Intel sevkiyat gelirleri ise geçen seneye göre yüzde 2 arttı ve 40 milyar dolara yükseldi. AMD ise sevkiyat gelirleri tarafında 8 milyar dolar gelirle yüzde 6 büyüme kaydetti.