Intel'in yeni işlemcisinden dünya rekoru!

Intel'in geçtiğimiz haftalarda tanıtımını yaptığı 13. nesil Alder Lake işlemcileri, şu ana kadar birçok teste tabi tutuldu. Aralarında dikkat çekenlerden biri de Intel Core i9-13900K oldu. söz konusu işlemci, beraberinde dünya rekorunu da getirdi.

Intel Core i9-13900K dünya hız aşırtma rekorunu kırdı!

2014 yılında AMD FX-8370 ile yapılan testler sonucunda 8.72 GHz hız ile dünya rekoru kırılmıştı. Intel'in yeni ve güçlü işlemcisi Core i9-13900K, HWBot platformunda paylaşılan CPU-Z performans raporlarına göre 8.812 GHz hız ile dünya rekorunu tazeledi.

Uzman hız aşırtıcı Elmor tarafından yapılan Core i9-13900K testlerinde kullanılan donanımları da paylaşılanlar arasında. Anakart kısmında ASUS ROG Maximus Z790 APEX, bellek tarafında ise 32 GB DDR5 GSKILL RAM modülleri bizleri karşılıyor.

Sistem sıvı nitrojen yardımı ile -195.8 °C derece sıcaklıkta test edildi. Bu sayede Intel'in web sitesinde Core i9-13900K için belirtilen 3.00 GHz taban, 5.80 GHz turbo hızları aşabildi. Yani bir kez daha ısının düşürülmesi ön plana çıktı.

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Intel Core i9-13900K – AMD FX-8370 karşılaştırması

Intel Core i9-13900KAMD FX-8370 Temel çekirdek: 248İş parçacığı: 328Temel GHz: 2.20 GHz4.0 GHzMaksimum turbo GHz: 5.80 GHz4.3 GHzGüç: 125 W125 WMaksimum güç: 253 W–L2 Önbellek: 32 MB8 MBBellek tipi: DDR4 / DDR5DDR3Bellek kanalı: 22

AMD, 4 Kasım'da RX 7900 XT ve RX 7950 XT ile zirveyi hedefliyor!

AMD'nin ilk olarak RX 7900 XT'yi 24 GB bellek ile piyasaya sürmeyi planladığı, fakat daha sonra NVIDIA'nın yaptığı hatadan dönerek RX 7900 XT'yi 20 GB'a düşürerek ürün gamı içerisinde farklı bir sınıflandırmaya gittiğini görüyoruz.

Şu anki senaryoda ise RX 7950 XT direkt olarak RTX 4090 Ti'ın karşısına konumlandırılıyor. 5 nm üretim bandından çıkan Navi 32 GPU ve 24 GB belleğin yanı sıra 384 bit bellek arayüzü ve 12.288 Stream processors gibi beklenmedik özelliklere sahip.

Pekala, siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ilerleyen zamanlarda yeni bir rekor daha kırılır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!