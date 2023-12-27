Intel'in 14. nesil K serisi olmayan Raptor Lake Refresh CPU'ları performans test sonuçları sızdı

Intel'in 14. nesil K serisi olmayan Raptor Lake Refresh masaüstü CPU ailesinin 65W TDP'ye sahip modellerinin performans test sonuçları ortaya çıktı. CES 2024'te tanıtılacak bu seri ve 65W K serisi olmayan, 35W "T" ve K serisi olmayan IGPU "F" modelleri başta olmak üzere çeşitli çipleri içerecek. İşte detaylar…

Tüm 14. Nesil K serisi olmayan işlemcilerin performansı sızdı

Intel'in yeni serisi, 13. Nesil ile benzer özelliklere sahip olacak. Ancak Core i7-14700 gibi güncellenmiş SKU'larla gelerek daha yüksek verimlilik çekirdek sayısına ulaşacak. Bunun yanı sıra Core i9-14900, Core i7-14700, Core i5-14600, Core i5-14500, Core i5-14400 ve Core i5-14100 gibi 14. nesil K serisi olmayan 65W CPU'ları kapsıyor. "F" serisi ise iGPU hariç hemen hemen aynı performansı veriyor.

"T" serisi, daha düşük bir TDP'ye ve daha düşük bir MTP aralığına sahip olacak. Bu da daha düşük CPU performansı anlamına gelecek. Ancak bu çipler düşük güç tüketimine sahip ofis, iş ve Mini bilgisayarlar için ideal olacak. Şimdi sızan bilgilere göre, bu CPU'lar için Geekbench performans puanlarına ve özelliklerini göz atalım.

Intel 14. nesil Geekbench 6 işlemci performansı

İşlemciTek Çekirdekli SkorÇok Çekirdekli SkorCore i9-14900304616846Core i7-14700288618366Core i5-14600278516110Core i9-13900271116043Core i5-14500267514956Core i7-13700262714751Core i5-14400255713682Core i5-13600243112468Core i5-13500240412298Core i5-13400228410443Core i5-1410025379270Core i5-1310022477352

İşlemcilerin özellikleri

İşlemciÜreticiÇekirdek SayısıÇekirdek HızıSaat HızıÖnbellekÜretim TeknolojisiCore i9-14900Intel85.0 GHz3.1 GHz24 MB10 nmCore i7-14700Intel84.7 GHz3.0 GHz25 MB10 nmCore i5-14600Intel64.5 GHz3.0 GHz12 MB10 nmCore i9-13900Intel85.0 GHz3.2 GHz24 MB10 nmCore i5-14500Intel64.3 GHz3.0 GHz12 MB10 nmCore i7-13700Intel84.6 GHz3.0 GHz25 MB10 nmCore i5-14400Intel64.2 GHz3.0 GHz12 MB10 nmCore i5-13600Intel64.0 GHz3.2 GHz12 MB10 nmCore i5-13500Intel63.7 GHz3.2 GHz12 MB10 nmCore i5-13400Intel63.6 GHz3.2 GHz12 MB10 nmCore i5-14100Intel64.1 GHz2.6 GHz12 MB10 nmCore i5-13100Intel43.3 GHz3.2 GHz6 MB10 nm

Tek çekirdekli sonuçlara baktığımızda 13. Nesil K serisi olmayan modellere göre yüzde 10'luk bir performans artışı görüyoruz. Intel Core i9-14900 çoklu iş performansında dengeli profilde çalıştığı için tam kapasitesini göstermiyor. Ancak yine de Core i9-13900'a göre yüzde 5 daha hızlı. i7-14700 de yaklaşık yüzde 5 daha hızlı fakat Core i5/i3'ler 13. Nesil çiplere göre yüzde 20-30 daha hızlı.

16 GB RAM ve 1 TB depolama! Honor X50 Pro için ilk bilgiler geldi

Bu sonuçlar, Intel 14. nesil K serisi olmayan Raptor Lake Refresh masaüstü CPU'ların, AMD'nin Şubat ayında çıkacak olan Ryzen 5000 (AM4) serisi ve bütçe dostu Ryzen 8000 (AM5) APU'ları gibi rekabetçi yeni ürünlere karşı gelmek için güçlü bir performans artışı sunacağını gösteriyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!