Intel'den ekran kartlarında yangına karşı yeni önlem!

Güç kaynakları, bilgisayarın dahili bileşenleri için şebekeden gelen alternatif akımı düşük voltajla düzenlenmiş doğru akım gücüne dönüştürüyor. Bu yüzden güç kaynakları bilgisayarlar ve insan sağlığı açısından oldukça büyük bir öneme sahip.

Intel güç kaynaklarında artık yeni tip bağlantı noktaları kullanımını öneriyor

Güç kaynaklarının doğru kullanımı, hem bilgisayarınız hem de kendi sağlığınız için oldukça önemli. Birçok şirket de güç kaynaklarının kullanımı ile ilgili bazı kurallar belirlemiş durumda. Intel tarafından ortaya konan güç kaynakları tasarım kılavuzu da güncellenmiş durumda.

Intel güncellenen yeni kılavuz ile birlikte ekran kartları için sadece tek bir tür bağlantı şekli öneriyor. Şirket yeni güncelleme ile artık tek bir ekran kartına 600 W'a kadar güç sağlayabilen 12VHPWR konektörünün, artan sıcaklık riskini azaltmak amacıyla 4 Spring adlı bağlantı ile kullanılmasını istiyor.

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İlk olarak 2022'nin başlarında ATX 3.0 spesifikasyonu ile tanıtılan 2VHPWR konektörü güç kaynağı pazarında oldukça yeni bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. ATX 3.0 spesifikasyonu, temel olarak, Intel tarafından yayınlanan, üreticiler için modern bir PSU oluşturmaya yönelik bir nasıl yapılır kılavuzudur. Bu kılavuz ile farklı konektörlerin ve standartların gerçekte pazara nasıl sunulacağını belirleniyor.

PSU üreticileri şimdiye kadar çoğunlukla 3 Dimple olarak isimlendirilen bir bağlantı noktası kullanıyordu. Ancak yapılan güncelleme ile birlikte yeni dörtlü bağlantı noktasının daha güvenli olduğu ifade ediliyor. Elektrik akımı noktasında temas alanını artıracağı ifade edilen yeni bağlantı, bu sayede her bir noktadaki sıcaklık artışını da azaltacak. Intel, yeni bağlantı noktaları tavsiyesi için görseller de yayınladı.

Bu küçük gibi görünen tasarım değişikliğinin kaynağı ise NVIDIA'nın üst düzey RTX 40 serisi grafik kartlarında GPU konektörlerindeki erime olarak gösteriliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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