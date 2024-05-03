Intel Core Ultra 200 Serisi İşlemciler Ortaya Çıktı

Intel geçtiğimiz aylarda tanıttığı Core Ultra işlemcileriyle yeni bir neslin önünü açtı. Bu seriyle birlikte yapay zeka dönemini de başlatan şirket, yeni nesil işlemcilerde önemli yükseltmelere gitmeye hazırlanıyor. Intel Core Ultra 200 serisi işlemciler ortaya çıktı.

Intel Core Ultra 200 serisi neler vadediyor?

Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre donanım devi; Arrow Lake-S kod adlı Core Ultra 200 serisi ile masaüstü işlemci ailesinde büyük bir değişime hazırlanıyor. Bu kapsamda şirketin mobil işlemcilere benzer bir adlandırma şemasını benimsemesi bekleniyor. Farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden çeşitli katmanlar bulunacak.

Core Ultra 200 serisinin tepesinde Core Ultra 9 285K modelinin olması bekleniyor. Orta seviye Core Ultra 7 265K ve giriş seviyesi Core Ultra 5 245K ise serinin öne çıkan modelleri arasında olacak. Muhtemel bir amiral gemisi modeli olarak Core Ultra 9 290K'nın olmaması ise dikkat çekti.

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Intel'ın ayrıca hız aşırtma odaklı "KS" varyantlarını da görücüye çıkarması bekleniyor. Core Ultra 200 serisinin 800 serisi yonga setleri ve anakartlar için LGA-1851 soketi ile uyumlu olacağı söyleniyor.

Core Ultra 5 245K ile bütçe dostu modellere hitap edecek seri; Core Ultra 9 285K ile de maksimum performans vadedecek. Orta sınıf Core Ultra 7 265K ise hem performans hem de verimlilik açısından önemli kazanımlar sunacak.

Intel'in yeni nesil işlemcilerinde yapay zeka özelliklerine odaklanması bekleniyor. İlk göstergeler, Core Ultra 200 serisinin Intel'in son yıllardaki en büyük masaüstü sıçramasını getireceği yönünde.