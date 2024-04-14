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Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) Özellikleri Sızdırıldı

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Son sızıntılar, Intel Core Ultra 200 serisinin içinde "Arrow Lake" kod adıyla bilinen iki farklı konfigürasyonun varlığını doğruladı. MTL-S (Meteor Lake-S) ve UDIMM bellek içeren bu platform, yeni nesil masaüstü işlemci platformu olarak karşımıza çıkacak. İşte Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) özellikleri…

Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) ailesi özellikleri netleşiyor

Biri 24 çekirdekli, diğeri ise 20 çekirdekli olmak üzere iki farklı modelin bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan modeller, hyperthreading teknolojisini desteklemiyor.

Core Ultra 200 "Arrow Lake" Modelleri:

20 çekirdek, 20 iş parçacığı, 2.3GHz

24 çekirdek, 24 iş parçacığı, 2.3GHz

Her iki model de şu anda genellikle erken mühendislik örneklerinde görülen 2.3 ila 3.0 GHz gibi düşük bir frekans aralığında çalışıyor. Yeni işlemcilerin henüz perakende satışta kullanılan isimleri bilinmiyor. Bununla birlikte platformda herhangi bir anakart üretici ortaklığı işareti de görülmüyor.

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Yayınlanan örnekler, hız ve yetenek açısından nihai perakende satışa sunulacak ürünlerden farklılık gösterebilir. Ancak çekirdek sayısının değişmeyeceğini belirtelim.

Yeni nesil işlemci serilerinin, Raptor Lake ile aynı çekirdek sayısına (8 P-Çekirdek ve 16 E-Çekirdek) sahip olacağı söyleniyor. En önemli yenilik ise LP-çekirdeklerde (Verimlilik çekirdeği) karşımıza çıkacak.

Intel, yeni platform için henüz kesin bir lansman tarihi açıklamadı. Şirket, gömülü sistemler için tasarlanan Core Ultra 100 Meteor Lake-PS işlemcilerle birlikte çalışacak olan LGA 1851 soketini yakın zamanda duyurdu. Bu soketin Core Ultra 200 serisi ve tüketiciler için gelecek sürümlerde de kullanılacağı belirtiliyor.

Resmi olarak onaylanmamış olsa da, söylentiler Arrow Lake masaüstü serisinin Alchemist mimarisine dayanan Xe-LPG GPU mimarisini kullanabileceğini öne sürüyor. Mobil işlemcilerin (H-Serisi) ise Xe-LPG+ olarak bilinen güncellenmiş bir versiyonu kullanabileceği tahmin ediliyor. Ancak sızdırılan bilgilerde GPU mimarileriyle ilgili herhangi bir detay bulunmuyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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