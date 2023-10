Intel Arc Ekran Kartları İçin Yeni Güncelleme Yayınlandı

Intel, ekran kartı dünyasında dikkat çeken hamlelerde bulunmaya devam ediyor. Son olarak şirketin iddiasına göre Intel Arc ekran kartları için yayınlanan yeni bir güncelleme, 20'den fazla oyunda yüzde 119'a varan performans artışları sağlıyor.

Intel, Arc güncellemesiyle DX11 ve DX12 için vites artırdı

Intel, Arc Alchemist serisi ekran kartları için birçok popüler oyunda performans artışı vadeden yeni bir sürücü güncellemesi paylaştı. 31.0.101.4885 sürümlü yeni paket, belirli oyunlarda yüzde 119'a varan performans yükseltmesi yaşatıyor.

Bu yapımlar arasında en dikkat çekeni 1080p / Yüksek grafik ayarlarında performansın yüzde 119 arttığı Deus Ex: Human Revolution oldu. Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Black Ops 3 ise DX11 kullanarak 1080p'de sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 88'lik performans artışları yaşadı.

23123312

Intel, DX11 ve DX12'yi kapsayan 20 farklı oyunda performans yükseltmesi sağladığını belirtti. Diğer bazı önemli yapımlar arasında Age of Empires 2: Definitive Edition'ın 1080p'de Ultra ayarlarda yüzde 42 hızlanması oldu. Forza Motorsport 7 ise DX12 ile 1440p'de yüzde 19 daha performanslı olacak.

Intel'in performans iddiaları bazı uyarılarla birlikte geliyor. Şirket, yüzdelik artışları açıklamış olsa bile, gerçek kare hızlarını paylaşmadı. Ayrıca kıyaslamalar, 13. nesil işlemcilere ve 32 GB RAM'e sahip "üst düzey bilgisayarlarda" gerçekleştirildi.

Sürücünün hatalar konusunda da ilerleme kaydettiği görüldü. Intel, Starfield'daki performans sorunlarının giderildiğini, ancak doku ve ışıklandırmada bazı hatalar yaşanmaya devam ettiğini belirtti.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.