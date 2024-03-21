Üye Girişi
Haberler

Intel, ABD'den 8.5 milyar dolarlık hükümet fonu alacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan yarı iletken devi Intel, CHIPS ve Bilim Yasası'ndan 8.5 milyar dolarlık hükümet fonu alacak. Bu destek, yapay zeka (AI) endüstrisinin hızla büyümesi ve Çin ile rekabet edebilmek için ABD'de çip üretimini teşvik etmeye yönelik.

Intel, ABD'den 8.5 milyar dolarlık CHIPS Yasası fonu alacak

Intel, önümüzdeki beş yıl içinde ABD'de 100 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, Arizona, New Mexico, Ohio ve Oregon'da çip üretimi yapacak tesisler kurmayı hedefliyor.

Ayrıca, Intel'in ABD Hazine Bakanlığı'ndan yaptığı yatırımlar için yüzde 25'e kadar yatırım kredisi alma hakkı bulunuyor. Intel CEO'su Pat Gelsinger, "Bugün, Amerika ve Intel için önemli bir gün. Dijital devrimi AI yönlendiriyor ve her dijital şey için yarı iletkenlere ihtiyaç var," dedi.

Intel'den beklenmedik açıklama! En az 32 GB RAM…

Intel'in yatırımlarının ABD'de 10 bin'den fazla firma ve yaklaşık 20 bin inşaat işi oluşturacağı, ayrıca 50 bin dolaylı işi destekleyeceği öngörülüyor. Joe Biden'ın Intel'in Chandler, Arizona'daki Ocotillo kampüsünü ziyaret ederek anlaşmayı duyuracağı belirtildi.

Intel'in CHIPS Yasası'ndan aldığı bu büyük fonlama ile yapacağı yatırımlar, ABD'nin çip üretimindeki küresel konumunu güçlendirecek ve teknoloji sektöründe yeni iş fırsatları yaratacak, böylece hem ekonomik hem de teknolojik bir ilerleme sağlanacak.

Bu adım, ABD'nin çip üretimindeki küresel payını artırma ve yapay zeka ilerlemelerinde önemli bir rol oynama hedefine katkıda bulunuyor. Intel'in bu yeni finansman ve genişleme planları, hem ABD ekonomisi hem de küresel teknoloji pazarında önemli etkiler yaratabilir.

Sizce Intel'in ve ABD hükümetinin bu ortak çabaları, yarı iletken endüstrisindeki rekabeti ve inovasyonu nasıl etkileyecek? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Hükümet Intel Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | KAYSERİ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Van Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Trabzon Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İSTANBUL Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Tekirdağ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | MERSİN Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Eskişehir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title