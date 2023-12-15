Intel, 5. Nesil Intel Xeon İşlemcilerine Yapay Zeka Ekliyor

Yapay zekanın teknoloji dünyasını ele geçirmesiyle Intel, performansı artırmaya yardımcı olmak için işlemcilerine yapay zeka ekliyor. 5. nesil Intel Xeon işlemciler yapay zekada yüzde 42 daha performanslı. Yeni işlemciler, genel performansta %21'lik bir artış sağlıyor.

Yapay zekanın teknoloji dünyasını ele geçirmesiyle Intel, performansı artırmaya yardımcı olmak için işlemcilerine yapay zeka ekliyor. Öyle ki yarı iletken devi, her çekirdeğinde yapay zeka hızlandırma özelliği bulunan 5. Nesil Intel Xeon işlemcisini duyurdu.

5. nesil Intel Xeon işlemciler yapay zekada yüzde 42 daha performanslı

Yeni Intel Xeon işlemciler, çipleri LLM işlemleri için mi yoksa genel kullanım için mi kullandıklarına bakılmaksızın herkes için büyük performans artışı sağlıyor. 5. Nesil Xeon, şirketin PC ve dizüstü bilgisayar tutkunlarına yönelik heyecan verici bir haber dalgasının duyurulduğu "AI Everywhere" etkinliğinde resmi olarak duyuruldu.

Intel, 5. Nesil Intel Xeon için Intel Haber Odası'nda işlemcinin her çekirdeğinde AI hızlandırmayı kullanacağını belirtiyor. Bu, önceki nesil Intel Xeon işlemcilerle karşılaştırıldığında performansta önemli bir artış anlamına geliyor. Intel, LLM'leri işlemek için 5. Nesil Intel Xeon'u kullanırsanız %42'ye varan performans artışı fark edeceğinizi söylüyor.

Yapay zekayla ilgilenmiyor olsanız bile, 5. nesil Xeon işlemciler, 4. nesle göre genel performansta %21'lik bir artış sağlıyor. Yeni işlemciler, önceki nesillerle pin uyumlu ve Cisco, Dell, HPE, IEIT Systems, Lenovo, Super Micro Computer ve diğerleri dahil olmak üzere önde gelen orijinal ekipman üreticileri (OEM'ler) geniş bir tekli ve ikili işlemci seçeneği sunacak.

Intel, yapay zekayla geleceğin kilidini açmaya hazırlanıyor

Yeni nesil Intel Xeon işlemcilerin eski nesile göre çok daha verimli çalıştığını belirtmekte fayda var. Öyle ki her watt başına kazanılan performans %36 artmış durumda. CPU başına 64 adede kadar çekirdeği ve önceki nesle göre neredeyse 3 kat daha fazla maksimum son düzey önbelleği destekliyor.

CPU başına sekiz kanal DDR5 sunuyor, saniyede 5.600 mega aktarıma (MT/s) kadar DDR5'i destekliyor ve Intel UPI 2.0 ile soketler arası bant genişliğini artırarak saniyede 20 giga aktarıma (GT/s) kadar sunuyorlar.

Soket sistemleri 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren başlayacak. Büyük CSP'ler, yıl boyunca 5. Nesil Xeon işlemci tabanlı bulut sunucularının kullanılabilirliğini açıklayacak. AI Everywhere etkinliğinden Intel'in 2024'ün bilgisayar alanında güzel bir yıl olmasını istediği açıkça görülüyor. Şirketin geleceğe yönelik planları daha çok yapay zeka alanına kaymış durumda.

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