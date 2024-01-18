Sosyal medya uygulamaları fotoğraf çekimi yapmak için genellikle kendi kamera araçlarını kullanıma sunuyor. Ancak bu özellik birkaç çekim seçeneğiyle sınırlı kalıyor. Popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram ve Snapchat bu sorunu çözmek için Samsung ile işbirliği yapacak. İşte detaylar…

Instagram ve Snapchat, Samsung Galaxy S24 kamerasından özellikler taşıyacak!

Samsung ve popüler sosyal medya uygulamaları el sıkıştı. Samsung, Galaxy S24 serisini güçlü kamera özellikleriyle pazara sundu. S24 Ultra'yı da 200 Megapiksel ana kamera ile öne çıkardı. Ayrıca kullanışlı yerel kamera özelliklerinden bazılarını uygulamalarına entegre etmesi için Instagram ve Snapchat ile iş birliği yaptı.

Instagram ve Snapchat kullanıcıları artık Samsung'un "Süper HDR" ve "Nightography" özelliklerinden yararlanabilecek. Ayrıca Instagram ve Snapchat'in uygulama içi kameralarındaki video sabitlemesini kullanmaya devam edecekler. Burada kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli bir detay var. Video sabitleme özelliği için öncelikle yerel kamera ayarlarında etkinleştirme yapmanız gerekiyor.

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Ayrıca Samsung'un Instagram ile işbirliği daha da derinleşebilir. Cihazlara özel geliştirilmiş düzenleme, yükleme ve görüntüleme deneyimleri sunacak. Bu yeni özellikler aynı zamanda doğrudan hareketli fotoğraflardan Instagram hikayeleri oluşturma yeteneğini de kapsayacak.

Süper HDR yetenekleriyle Galaxy S24 cihazları aynı zamanda Instagram'da HDR fotoğraf desteğini alan ilk cihaz olarak tarihe geçti. Muhtemelen yakın gelecekte canlı görüntü formatını potansiyel olarak destekleyecek çok daha fazla uygulamanın ilki olma özelliğini koruyacak.

Samsung Galaxy S24 serisinin kamera sistemlerinde yeni yapay zeka yetenekleri oldukça ön planda. Aslında bu özellik sayesinde bu yeni kamera özelliğinin popüler sosyal medya uygulamalarında yer alması çok da sürpriz sayılmaz.

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