Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor

Popüler sosyal medya platformlarından Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor.

INSTAGRAM'DA "AKIŞ YENİLENEMİYOR" HATASI

Instagram kullanıcıları, uygulama ana sayfasını güncelleme girişiminde bulunduklarında "Akış yenilenemiyor" hatasıyla karşılaştı.

AYNI SORUN FACEBOOK'TA DA VAR

Aynı akış yenileme sorunu bir diğer popüler sosyal medya platformu Facebook'ta da yaşanıyor.