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Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor

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Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Instagram ve Facebook kullanıcıları, "Akış yenilenemiyor" hatasıyla karşılaşıyor.

Popüler sosyal medya platformlarından Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor.

INSTAGRAM'DA "AKIŞ YENİLENEMİYOR" HATASI

Instagram kullanıcıları, uygulama ana sayfasını güncelleme girişiminde bulunduklarında "Akış yenilenemiyor" hatasıyla karşılaştı.

Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor

AYNI SORUN FACEBOOK'TA DA VAR

Aynı akış yenileme sorunu bir diğer popüler sosyal medya platformu Facebook'ta da yaşanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

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Yorumlar (2)

NURİ CAN:

Aman tanrım çok büyük sorun nasıl yaşayacağız şimdi halbuki akşam yemek yiyecektin paylaşacaktın neyse yarın yiyelim bari

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Erkan Arslan:

Eyy ümeedi Muhammedi Hz instagramFaceeboku Tez Zamanda Bizlere Kavustur insahllah

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