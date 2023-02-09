Instagram ve Ekşi Sözlük hakkında açıklama: Erişim kısıtlaması yok!

Türkiye, oldukça yoğun bir dönemden geçiyor. Sadece Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen depremle değil, dezenformasyon ve dolandırıcılarla da mücadele sürüyor. Ne yazık ki bu mücadele kapsamında öğleden sonra Twitter ve TikTok'a olan erişim kısıtlandı. Yetkililer bu kararın söz konusu olumsuzluklarla mücadele için alındığını ve şirket yetkilileri ile verimli bir toplantı yaptıklarını açıkladı. Tam sorunun çözüldüğü düşünülürken, şimdi de kullanıcılar Instagram ve Ekşi Sözlük'e de erişimde sıkıntı yaşamaya başladı. Peki Ekşi Sözlük ve Instagram'a olan erişim kısıtlandı mı?

Ekşi Sözlük ve Instagram erişimi kısıtlanmadı!

Sözü uzatmadan en çok merak edilen sorunun cevabını verelim. Hayır, Türkiye Cumhuriyeti kullanıcıların Instagram ve Ekşi Sözlük erişiminde herhangi bir kısıtlama uygulamadı. Söz konusu siteler, sorunsuz şekilde kullanıma açık. Yine de bu problem yaşanmadığı anlamına gelmiyor. Pek çok kişi Ekşi Sözlük ve Instagram'a girişte problem yaşıyor.

Yetkililer bu sorunun teknik aksaklıktan kaynaklandıklarını ve düzeltilmek üzere çalışılmaların başladığının altını çiziyor. Halihazırda pek çok kişi zaten Instagram'a erişebiliyor. Kesinti sadece küçük bir kullanıcı kitlesini etkiliyor. Ekşi Sözlük tarafında ise erişim probleminden çok yavaşlık söz konusu. siteye giren kullanıcılar, biraz bekledikten sonra diledikleri sayfalara ulaşabiliyor. Hatta bu haberin yazıldığı an itibariyle (00: 30) geçici erişim sıkıntısının artık yaşanmadığı gözlemleniyor.

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