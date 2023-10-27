Instagram Notlarına Tepki Özelliği Geldi

Instagram, notlar bölümüne tepki verebilme özelliğini getirdi. Ayrıca, notlara video ekleme çalışmaları da devam ediyor.

Sosyal medya dünyasının en büyük isimlerinden Instagram, platforma getirdiği yeniliklerle kullanıcılarının deneyimlerini arttırmayı hedefliyor. Etkileşimi daha da arttırmak isteyen Meta, Notlar bölümünü aktif etmişti. Görünen o ki şirket, bu özelliği geliştirmeye devam ediyor.

Instagram Notlar için tepki özelliği geldi

Instagram, son dönemde notlar bölümüne odaklanmış durumda. Öyle ki özellik son dönemde hesaplar tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Notlar tarafında birçok özelliği test eden platform, yeni bir adım attı. Son güncellemeyle birlikte artık notlara tepki verebileceksiniz.

Instagram tarafından Notlar bölümüne getirilen tek özellik bununla sınıflı değil. Instagram yöneticisi Adam Mosseri, Notlarbölümünü canlandırmayı hedeflediklerini ve bunun için de bu bölüme video ekleme özelliğini getirme çalışmaları yaptıklarını duyurdu. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

Bu hafta notlarda selfie videoları paylaşma özelliğini test etmeye başladık. Yakında notlar'da varsayılan profil fotoğrafınızı kısa bir video ile güncelleyebileceksiniz. Videoya eşlik etmesi için ayrıca metin ekleyebileceksiniz.

Instagram'da yüz tanıma dönemi!

Öte yandan Instagram, Twitter'dan aşina olduğumuz bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıkacak. Platform, sadece doğrulanmış hesapların yer alacağı bir akış sayfasını test ettiğini de açıkladı. Bu özellikle Instagram logosunun altında "Takip ettiklerin" ve "Favoriler" olmak üzere iki farklı seçeneğe bir yenisi eklenecek.