Instagram, fotoğrafların telefonda tüm ekranı kaplayacağı yeni özelliğini duyurdu

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, son zamanlardaki tasarımıyla çeşitli eleştirilerin odağı haline geldi. Tüm bu eleştirilerin ardından tasarımı eski haline getiren platform, yeni bir özellik için adım atıyor.

FOTOĞRAFLAR TÜM EKRANI KAPLAYACAK

Instagram başkanı Adam Mosseri, haftalık biri Ask Me Everything programında platform fotoğraflarıyla ilgili duyuru yaptı. Açıklamasında fotoğrafların tam ekran Reels'la uyumlu olması için yeni bir test dönemine girmeye hazırlandıklarını söyledi. Ayrıca Mosseri, ultra uzun 9: 16 fotoğrafları 'bir ya da iki hafta içinde' test etmeye başlayacaklarını doğruladı.

"UZUN VİDEO OLABİLİR ANCAK UZUN FOTOĞRAF OLAMAZ"

Açıklamasında ise Mosseri, şu sözleri kullandı: "Uzun videolarınız olabilir, ancak Instagram'da uzun fotoğraflarınız olamaz. Bu yüzden belki her ikisine de eşit davrandığımızdan emin olmamız gerektiğini düşündük."

BAZI FOTOĞRAFÇILAR HOŞ KARŞILAMADI

Platformun 9: 16 fotoğrafları test etme adımı, bazı fotoğrafçılar tarafından pek olumlu karşılanmadı. Bunun nedeni ise fotoğrafların garip bir görüntüye sahip olmaları. Instagram, uzun zamandır kullanıcılarına TikTok benzeri olan bir tam ekran deneyimi için çalışmalar yapıyor. Ayrıca şirket bu durumun daha akıcı bir akışın olmasına yardımcı olacağını düşünüyor.