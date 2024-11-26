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Instagram'a gelen yeni özellikle fotoğrafları artık yapay zeka düzenleyecek

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Instagram, yapay zeka ile profil fotoğraflarını yeniden tasarlama özelliği sunmaya hazırlanıyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar sanatsal olarak yenilik fırsatları bulurken, sosyal medyada güvenlik ve sahte hesap problemleri hakkında endişelerini dile getirdi.

Yapay zeka teknolojileri sosyal medya platformlarında yenilemeye devam ediyor. Meta'nın sahibi olduğu Instagram, kullanıcıların profil fotoğraflarını yapay zeka yardımıyla yeniden tasarlayabilecekleri bir özellik üzerinde çalışıyor.

Instagram'ın duyurduğu bu yenilik, ilk etapta kullanıcılar için oldukça heyecan verici görünüyor. Benzer bir yaklaşım daha önce TikTok'un dreams ve Snapchat'in yapay zeka avatarları ile de gündeme gelmişti.

Geçmişte, sahte profil fotoğrafları ve bot hesaplar sosyal medya dünyasında ciddi güvenlik sorunlarına yol açmıştı. Meta'nın 2024 yılında 900'den fazla sahte yapay zeka profilini engellediğini açıklaması, bu konuda hala büyük bir sorunun var olduğunu ortaya koyuyor.

Instagram'a gelen yeni özellikle fotoğrafları artık yapay zeka düzenleyecek
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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