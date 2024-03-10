Meta, bazen kendi uygulamalarına eğlenceli özellikler ekleyebiliyor. Son olarak popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a sessiz sedasız, hiçbir duyuru yapılmadan bir mini emoji oyunu eklendi. Kullanıcıların canı sıkılınca fütursuzca vakit geçirebileceği bu mobil oyun, henüz pek de bilinmiyor. Peki nasıl oynarsınız? İşte Instagram uygulamasına eklenen mini oyunu nasıl oynayabileceğiniz…

Instagram'a eklenen mini emoji oyunu nasıl oynanır?

Bir Instagram sözcüsü tarafından doğrulanan bu mini oyunu başlatmak için öncelikle uygulamayı açın. Akabinde özel mesajlar kısmından dilediğiniz bir sohbeti giriş yapın. Sonrasında karşıdaki kişiye bir emoji gönderin.

#instagram'ın yeni "gizli" oyunu ortaya çıktı.?? Öncelikle herhangi bir sohbete giriş yapın. Ardından herhangi bir emoji yollayın. Gönderdiğiniz emojinin üstüne dokunarak bu mini oyunu başlatabilirsiniz. pic.twitter.com/7x4M15LYQh — Emir Bolat (@emir_bolat62333) March 9, 2024

Gönderdiğiniz emojiye tıklayarak mini oyunu başlatabilirsiniz. Bu oyundaki amacınız, emojinin ekranın altına kaçmasını engellemek. Eğer kaçarsa, oyun sonlanıyor. Bunu önlemek için ekranın altında yer alan duvarı sağ veya sola hareket ettirebilirsiniz.

Sonunda: Popüler oyun mobile geliyor! Ama Android için değil

Emojinin kaçmasını engelledikçe puan kazanacaksınız. Puanınız giderek arttıkça ise oyunun zorluk seviyesi de yükselecek. Emoji hızlanacak ve böylelikle yakalamanız bir hayli zor hale gelecek.

Instagram uygulamasına eklenen bu mini oyun, Google Chrome kullanıcılarının mutlaka en az bir defa oynadığı Dino oyununu anımsatıyor. Özellikle internet bağlantısının olmadığı zamanlarda oynanan bu mini oyun, kısa süreli bir eğlence sunuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Instagram'a yeni eklenen mini oyunu nasıl buldunuz? Konuyla ilgili görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.