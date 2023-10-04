Insomniac Games, Spider-Man 2'nin fragmanını paylaştı

Insomniac Games, 20 Ekim'deki çıkışı öncesinde Spider-Man 2'nin CGI ile yapılmış "Be Greater Together" fragmanının tamamını paylaştı. Fragman gerçekten harika görünüyor.

Peter ve Miles'ı Venom'a karşı savaştığı Spider-Man 2 fragmanı

Aşağıda izleyebileceğiniz fragmanda hem Peter Parker hem de Miles Morales geçmişlerindeki zorlukların yanı sıra, uzaylı canavar Venom'la da karşı karşıya kalıyor.

Fragmanın başında ana kahramanlarımızdan Peter Parker şöyle diyor: "Şehir parçalanıyor. Onu kurtaracak kadar güçlü olup olmadığımı bilmiyorum." Daha sonra diğer ana karakterimiz Miles Morales ise şöyle diyor: "Sevdiğim insanları korumak için gerekenlere sahip miyim?"

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Fragmanda Morales'in görünmez olma ve elektrik yayma yeteneği ve Parker'ın Iron-Spider bacakları da dahil olmak üzere oyuncuların Spider-Man 2'de erişebilecekleri farklı güçleri de görebiliyoruz.

Tıpkı bu fragmanda ikilinin Venom'la yan yana mücadelesinin gösterilmesi gibi, Temmuz ayında yayınlanan bir başka Spider-Man 2 fragmanı da hayranlara Venom'a derinlemesine bir bakış sunmuş ve nihayet gerçek kimliği konusundaki sıcak tartışmayı çözüme kavuşturmuştu.

Bazıları Harry Osborn, Avcı Kraven ya da Eddie Brock konusunda kararsız kalırken, Insomniac maskenin arkasında gerçekten kimin olduğunu doğruladı.

Spider-Man 2'yi dört gözle bekleyen hayranlar, spoiler'lara karşı dikkatli olsun, zira oyunun başarım listesi sızdırıldı. Geliştirici ayrıca oyunu yavaşlatma özelliği de dahil olmak üzere çıkışta gelecek çok sayıda erişilebilirlik özelliğini paylaştı.

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Oyunun çıkışına az bir süre kaldı. 20 Ekim'de PlayStation 5 için çıkış yapacak oyun muhtemelen 2 yıl kadar bir süre içinde PC'ye de gelecektir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.