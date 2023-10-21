Insomniac Games, Spider-Man 2'nin ardından Venom'u içeren bir spin-off oyunu yapabilir

Insomniac Games, Marvel's Spider-Man 2'nin ardından Venom'u içeren bir spin-off oyununun potansiyeline değindi. Kıdemli hikaye yönetmeni Jon Paquette, hayranlardan yeterli talep gelmesi halinde böyle bir projenin gerçekleşebileceğini ima etti.

Insomniac Games, Marvel's Spider-Man 2'nin ardından Venom'u içeren bir spin-off oyununun potansiyeline değindi. Böyle bir projenin olasılığı hakkında doğrudan soru sorulduğunda, kıdemli hikaye yönetmeni Jon Paquette, hayranlardan yeterli talep gelmesi halinde bunun gerçekleşebileceğini ima etti.

Eğer Spider-Man 2'deki Venom beğenilirse, stüdyo oyun için çalışmalara başlayabilir

Paquette bir Venom spin-off'unun başarılı Miles Morales başlığıyla benzer bir kapsamı paylaşabileceğini belirtti. Miles Morales, 2019 Spider-Man sürümüne kıyasla daha küçük ölçekli olsa da Insomniac Games için ticari bir zafer olduğunu kanıtladı.

Paquette, Insider'a verdiği bir röportajda stüdyonun yaklaşımını özetledi: "Yaptığımız şey şu: Spider-Man 2'ye odaklandık ve yapacağımız şey hayranların nasıl tepki vereceğini görmek için beklemek olacak. Hayranları dinleyeceğiz ve kendimize 'Tamam, hayranlar gerçekten ne istiyor?' diye soracağız."

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Ancak Paquette, herhangi bir spin-off planının harekete geçmesinin biraz zaman alacağı konusunda uyarıda bulundu. Insider'a, geliştirme ekibiyle lansman sonrası görüşmelerin ancak "uyumaya ve tatil yapmaya" fırsat bulduktan sonra devam edeceğini bildirdi. Yaklaşan tatil sezonu göz önüne alındığında, bu görüşmenin bir süre ertelenebileceğini söylemek yanlış olmaz.

Şu anda Insomniac Games Spider-Man 2 için çıkış sonrası destek sağlamakla meşgul. Stüdyonun hayran geri bildirimleriyle etkileşime girme ve potansiyel yan içerik için isteklerini ölçme taahhüdü, işbirlikçi bir yaklaşımı yansıtıyor ve gelecekteki projelerin gerçekten de özel hayran kitlesinin isteklerinden etkilenebileceğini gösteriyor.

2018 Spider-Man oyunundan 1 sene sonra gelen Miles Morales gibi 2023'te çıkan Spider-Man 2'nin ardından bir Venom oyunu gelmesini ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.