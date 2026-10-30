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İnönü Üniversitesi öğrencileri TUA Astro Hackathon'da Galaktik Şampiyonluğu kazandı

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İnönü Üniversitesi öğrencileri TUA Astro Hackathon'da Galaktik Şampiyonluğu kazandı
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İnönü Üniversitesi öğrencileri Hayri Can Onaran ve Melahat Vural, TUA Astro Hackathon 2026 Türkiye finallerinde Galaktik Şampiyonluk unvanını kazandı. Yer-Gök-Ayna takımı, radyasyondan koruyan kalkan tasarımını 9 Ekim 2026'da Antalya'daki Future Space Stage'de sundu.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Hayri Can Onaran ve Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğrencisi Melahat Vural, TUA Astro Hackathon 2026 Türkiye finallerinde Galaktik Şampiyonluk unvanını kazandı. Başarılı öğrencileri İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat makamında kabul etti.

Öğrenciler Melahat Vural ile Hayri Can Onaran'ın yer aldığı "Yer-Gök-Ayna" takımı, TUA Astro Hackathon kapsamında düzenlenen bölgesel değerlendirmelerde Malatya birincisi oldu. Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye finallerinde ise Galaktik Şampiyonluk unvanını kazandı. Haberleşme uyduları ve uzay araçlarını radyasyonun olumsuz etkilerinden korumaya yönelik yenilikçi bir kalkan tasarımı geliştiren takım, projesini 9 Ekim 2026'da Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında Antalya'da düzenlenen Future Space Stage'de uluslararası katılımcılara ve sektör temsilcilerine sundu.

Öğrencilerin proje çalışmalarına İnönü Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Serkan Alagöz, Prof. Dr. Turgay Seçkin, Prof. Dr. Ahmet Gültek ve Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (İBTAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Erdoğan akademik destek sağladı. Malatya Teknokent Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz ise öğrencilerin yarışma sonrasındaki şirketleşme süreçlerine katkıda bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam'ın da yer aldığı ziyarette, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat başarılı öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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