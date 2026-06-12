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Yönetici liderlik eğitim programında yapay zeka ele alındı

Yönetici liderlik eğitim programında yapay zeka ele alındı
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İnönü Üniversitesi'nde kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla düzenlenen Yönetici Liderlik Eğitim Programı kapsamında, Prof. Dr. Davut Hanbay 'Yapay Zeka ve Yönetim' konulu sunum yaptı.

İnönü Üniversitesi'nde kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, yönetsel kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla üniversite yöneticilerine yönelik başlatılan Yönetici Liderlik Eğitim Programı sürüyor.

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Özer ile Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ve yönetici personelin katıldığı programda, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Hanbay "Yapay Zeka ve Yönetim" başlıklı bir sunum yaptı. Hanbay, sunumunda yapay zekanın gelişimi, yönetimde kullanılabilecek yapay zeka uygulamaları ve yapay zekanın gelecek vizyonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim sonunda Prof. Dr. Davut Hanbay, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ise Prof. Dr. Davut Hanbay'a katkılarından dolayı teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzgül Sylm:

batıda bunları çoktan yapıp bitti ama bizde hala eğitim aşamasındayız

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Haber YorumlarıCengiz Tazrgül:

vay be komşu ülkelerde bunları yıllar önce yapıyorlardı hala biz eğitim veriyoruz ha ?? bu işte bir sorun var gibi çünkü eğitim verdik de kaç tane projede kullanıldı acaba yoksa kağıt üzerinde mi kalacak bu da ?? neyse iyi niyet görmek güzel en azından

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Haber YorumlarıHatice Altun:

yapay zeka konusu güzel ama bunun uygulamaya geçmesi ne zaman olacak

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