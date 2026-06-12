Yönetici liderlik eğitim programında yapay zeka ele alındı

İnönü Üniversitesi'nde kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, yönetsel kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla üniversite yöneticilerine yönelik başlatılan Yönetici Liderlik Eğitim Programı sürüyor.

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Özer ile Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ve yönetici personelin katıldığı programda, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Hanbay "Yapay Zeka ve Yönetim" başlıklı bir sunum yaptı. Hanbay, sunumunda yapay zekanın gelişimi, yönetimde kullanılabilecek yapay zeka uygulamaları ve yapay zekanın gelecek vizyonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim sonunda Prof. Dr. Davut Hanbay, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ise Prof. Dr. Davut Hanbay'a katkılarından dolayı teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı