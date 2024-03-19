Infinix Note 40 Serisi Akıllı Telefonlarının Küresel Lansmanı Gerçekleşti

Infinix, Note 40 serisi akıllı telefonlarının küresel lansmanını gerçekleştirdi. Seride Note 40 Pro+, Note 40 Pro 5G, Note 40 Pro ve Note 40 olmak üzere dört model yer alıyor. Orta seviyeden amiral gemisine kadar birçok cihaza sahip olan Note 40 ailesi neler vadediyor?

Infinix Note 40 serisi dört telefonla geliyor

Serinin en üst modeli Infinix Note 40 Pro+ 5G oldu. Dimensity 7020 yonga setinden gücünü alan akıllı telefon, 12GB'a kadar RAM'le birlikte geliyor. Ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip kavisli 6,78 inç AMOLED ekrana yer veriyor. Bu ekran 1300 nit tepe parlaklığı destekliyor ve Gorilla Glass ile korunuyor.

Kamera tarafında ise 2 Megapiksel yardımcı sensörlerle birlikte 108 Megapiksel ana kameraya sahip. Ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Şirketin MagKit adlı yeni manyetik şarj sistemiyle 100W hızlı kablolu şarjı destekliyor. 4500mAh bataryadan beslendiğini hatırlatalım.

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Note 40 Pro 5G ve Note 40 Pro ise biraz daha düşük özelliklerle geliyor. Helio G99 yonga seti ve 12GB'a kadar RAM'den güç alıyor. Ayrıca 70W kablolu şarj destekleyen 5000mAh bataryadan besleniyor. Her üç Pro modeli de kavisli AMOLED ekran, 108 Megapiksel arka kameralar sunuyor.

Note 40 ise serideki en uygun fiyatlı cihaz olarak öne çıkıyor. 6,78 inç düz AMOLED ekrana yer veriyor. Gücünü ise Helio G99 yonga setinden alıyor. 8GB RAM, 256GB depolama alanı ve 108 Megapiksel ana kameraya sahip.

Tüm Note 40 modelleri, 2 işletim sistemi güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik paketi alacak. Ayrıca Infinix Note 40 serisi kutudan Android 14 tabanlı XOS 14 ile çıkıyor.

ÖzelliklerNote 40 Pro+ 5GNote 40 Pro 5GNote 40 ProNote 40 İşlemciDimensity 7020Dimensity 7020Helio G99Helio G99RAM12GB 8GB 12GB 8GBDepolama512GB256GB256GB256GBEkran6.78 inç, 120Hz AMOLED, kavisli6.78 inç, 120Hz AMOLED, kavisli6.78 inç, 120Hz AMOLED, kavisli6.78 inç, 120Hz AMOLED, düzAna Kamera108MP (OIS ile)108MP (OIS ile)108MP108MPÖn Kamera32MPBelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişPil4,500mAh5,000mAh5,000mAh5,000mAhHızlı Şarj100W (kablolu), 20W (kablosuz)45W (kablolu), 20W (kablosuz)70W (kablolu), 20W (kablosuz)45W (kablolu), 20W (kablosuz)Su/Darbe DayanıklılığıIP53 (sıçrama geçirmez)BelirtilmemişIP54 (toz geçirmez, sıçrama geçirmez)–Bağlantı5G5G4G4GRenk SeçenekleriVintage Green, Obsidian BlackVintage Green, Titan GoldVintage Green, Titan Gold–Fiyat310 dolar290 dolar260 dolar200 dolar

Infinix Note 40 serisinin fiyatları:

Infinix Note 40 Pro+ 5G: 310 dolar

Infinix Note 40 Pro 5G: 290 dolar

Infinix Note 40 Pro: 260 dolar

Infinix Note 40: 200 dolar

Infinix ayrıca Racing Edition şeklinde özel bir sürüm piyasaya sürmeye hazırlanıyor. BMW DesignWorks ile ortaklık kurduğunu açıklayan firma, bu model hakkında ayrıntı paylaşmadı.