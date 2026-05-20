Edremit İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinden Uluslararası Robot Yarışması'nda Çifte Derece

Balıkesir'in Edremit ilçesinde imam hatip lisesi öğrencileri, Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda "RC Uçak" kategorisinde birincilik ve ikincilik elde etti.

Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kurdukları "Şehit Hamdi Bey İHA Takımı" ve "Kocaseyit İHA Takımı" ile Antalya'da 6-8 Mayıs'ta düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katıldı.

RC Uçak (Radyo Kontrollü Uçak) kategorisinde yarışan "Şehit Hamdi Bey İHA Takımı" birinci, "Kocaseyit İHA Takımı" ise aynı kategoride ikinci oldu.

Yarışan öğrenciler ve danışman öğretmenleri, okulda davul ve klarnet eşliğinde karşılandı.

Okul müdürü Mahmut Bulduk, AA muhabirine, okulun 1974 yılında kurulduğunu belirterek, 2018'de fen ve sosyal bilimler proje okulu olduktan sonra teknik alanlara yöneldiklerini söyledi.

Bulduk, 2021'den bu yana TEKNOFEST, TÜBİTAK ve MEB robot yarışmalarında üst üste dereceler aldıklarını vurgulayarak, "Son olarak Antalya'da elde edilen bu çifte dünya derecesi bizleri gururlandırdı." dedi.

Takım şefi ve İngilizce öğretmeni Cemil Yalçın da başarıya giden sürecin yoğun bir mühendislik çalışması içerdiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Parametreler belirlendikten sonra uçağı bilgisayar ortamında 3 boyutlu tasarlıyoruz. Önce prototip üretip tasarım hatalarını gözlemliyor, ardından test uçuşlarına çıkıyoruz. Kuyruk, radar, motor ve yük dengesindeki her türlü sorunu revize ederek son modele ulaşıyoruz. 2024'teki dünya üçüncülüğü ve 2025'teki dünya ikinciliğinin ardından 2026'da hem birinciliği hem ikinciliği kazanmak ekip ruhunun eseridir."

"505 katılımcı arasından sıyrılmak gurur verici

Yarışmaya katılan öğrencilerden Zeynep Reyya Girgin, bu sürecin kendisine özgüven kazandırdığını anlatarak, "505 katılımcı arasından sıyrılmak gurur verici. Bu deneyim sayesinde ileride yapacağım meslek kafamda netleşti." diye konuştu.

Öğrencilerden Fatih Furkan İnan da yaptıkları uçaklara verilen isimlerin özel bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Takımlarımıza Edremit'in şehidi ve ilk Kuvayımilliyecisi Şehit Hamdi Bey ile Çanakkale kahramanı Koca Seyit'in isimlerini verdik. Bu isimlerle yarışmak bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu." dedi.

Yiğit Berk Çelik de mekanik ve tasarıma ilgisinin olduğunu dile getirerek, takım ruhuyla çalışarak ödül aldıklarını anlattı.

Fatma Zehra Girgin ise kazandıkları kupalarla Edremit'i ve okullarını uluslararası arenada temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2 senedir yarışmalara katılıyorum. Bunlar sayesinde disiplinli olmayı, sorumluluk almayı ve ekip ruhunu öğrendim. Ödül almak çok gurur verici." ifadesini kullandı.