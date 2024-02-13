İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararına göre Gezeravcı ile birlikte Alper Güzel, Mustafa Akif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan da aynı göreve atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararlarının da olduğu 32459 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Uzay Ajansı'na atamalar yapıldı.

ALPER GEZERAVCI'YA YENİ GÖREV

Atama kararlarına göre ilk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Gezeravcı ile birlikte Alper Güzel, Mustafa Akif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan'ın da aynı göreve ataması gerçekleştirildi.

Alper Gezeravcı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NDA BİR İSİM GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü görevine devam eden Afşin Burak Bostancı ise görevden alındı.