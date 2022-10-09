Iker Casillas, paylaşımından dolayı özür diledi!

Real Madrid'in efsanelerinden olan eski futbolcu Iker Casillas bugün Twitter hesabından sosyal medyanın gündemine oturan bir paylaşım yaptı. Yaptığı açıklamada eşcinsel birey olduğunu belirten Casillas'a Carles Puyol da yanıt vererek "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." dedi. Kısa sürede etkileşim alarak sosyal medyanın gündemine oturan ikilinin aslında ironi yaptığı ortaya çıktı. Eski futbolcu, konuyla ilgili açıklama yaparak herkesten özür diledi. İşte detaylar…

Iker Casillas, LGBT topluluğundan özür diledi!

Diario As isimli İspanyol gazete, Iker Casillas'ın bu paylaşımı adının sık sık aşk dedikodularına karıştığı için yaptığını açıkladı. Eski futbolcu, tutumundan dolayı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gördü. Casillas, tepkiler üzerine eşcinsel olduğunu belirttiği ironi amaçlı paylaşımını kaldırdı. Iker Casillas'ın üzerine Puyol da tweete verdiği yanıtı sildi.

Iker Casillas, LGBT topluluğundan özür dileyerek hesabının ele geçirildiğini belirten şu açıklamayı yaptı.

Hesabım ele geçirildi. Neyse ki her şey yolunda. Tüm takipçilerimden özür dilerim ve tabii ki LGBT topluluğundan daha fazla özür dilerim.

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Iker Casillas'ın ve Diario As gazetesinin birbirleriyle çelişen iki taraflı açıklama yapması birçok kişiyi kızdırdı. Futbolcunun özür dilediği açıklama da yine Twitter'da kısa sürede büyük etkileşim aldı. Casillas'ın yakın zamanda Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile birlikte olduğu dedikoduları gündeme gelmişti. Shakira ise kısa süre önce 2011 yılından beri evli olduğu İspanyol futbolcu Pique ile boşanmıştı.

Iker Casillas iki kez Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülüne aday gösterildi. 2010 yılında ise Asturia'ın Spor Prensi ödülünü aldı. Futbolcu, antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonrasında 2019 yılında futbol hayatını bıraktı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten Iker Casillas'ın hesabı hacklendi mi yoksa tepki gördüğü için mi bu açıklamayı yaptı? Düşüncelerinizi Yorumlar ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.