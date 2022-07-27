Casillas Haberleri - Casillas Kimdir - Haberler

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Casillas Haberleri

Casillas haber, Casillas son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Casillas

Casillas Biyografisi

Doğum Tarihi20.5.1981

Casillas Kimdir ?

Tam adı Iker Casillas Fernández olan futbolcu, 20 Mayıs 1981‘de Madrid’in Móstoles semtinde doğdu. Futbola Real Madrid’in altyapısında başlayan ünlü futbolcu, reflekslerinin beklenmedik derecede güçlü olduğunun ortaya çıkmasıyla 98 / 99 sezonunda A Takım’da forma giymeye başladı
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27 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi

27 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi

Casillas - 54 Dakika Önce
Iker Casillas, eğitim için Antalya'daki Real Madrid Futbol Okulu'na gelecek

Iker Casillas, eğitim için Antalya'daki Real Madrid Futbol Okulu'na gelecek

Casillas - 23.07.2022
Nereden nereye! Kazanmadık kupa bırakmayan Casillas'ın son paylaşımı sevenlerini üzdü

Nereden nereye! Kazanmadık kupa bırakmayan Casillas'ın son paylaşımı sevenlerini üzdü

Casillas - 14.04.2022
Devirleri kapandı! Messi'den sonra Ronaldo da Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı

Devirleri kapandı! Messi'den sonra Ronaldo da Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı

Casillas - 16.03.2022
19 Şubat 2022 Haberleri

19 Şubat 2022 Haberleri

Casillas - 20.02.2022
Bu ne hal Casillas! Efsane kalecinin fotoğrafına Türkiye'den yorum yağıyor

Bu ne hal Casillas! Efsane kalecinin fotoğrafına Türkiye'den yorum yağıyor

Casillas - 19.02.2022
Cristiano Ronaldo oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak! Durmaya hiç niyeti yok

Cristiano Ronaldo oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak! Durmaya hiç niyeti yok

Casillas - 10.10.2021
Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları

Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları

Casillas - 30.09.2021
Kırılmadık bir bu rekor kalmıştı! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu

Kırılmadık bir bu rekor kalmıştı! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu

Casillas - 29.09.2021
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Casillas - 14.09.2021
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı

Casillas - 14.09.2021
Florentino Perez, Mesut Özil'in eski ilişkisini ifşa etti!

Florentino Perez, Mesut Özil'in eski ilişkisini ifşa etti!

Casillas - 17.07.2021
Real Başkanı Perez'in ses kaydında çarpıcı Mesut Özil detayı: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi

Real Başkanı Perez'in ses kaydında çarpıcı Mesut Özil detayı: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi

Casillas - 16.07.2021
Ses kayıtları ortaya çıkan R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil

Ses kayıtları ortaya çıkan R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil

Casillas - 15.07.2021
İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı

İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı

Casillas - 14.07.2021
Casillas, ''Her şey Euro 2008'deki İtalya Maçından Sonra Değişti''

Casillas, ''Her şey Euro 2008'deki İtalya Maçından Sonra Değişti''

Casillas - 06.07.2021
EURO 2020'de gruptan kaç takım çıkıyor? EURO 2020 gruptan kaç takım çıkar?

EURO 2020'de gruptan kaç takım çıkıyor? EURO 2020 gruptan kaç takım çıkar?

Casillas - 14.06.2021
Genciz, heyecanlıyız!

Genciz, heyecanlıyız!

Casillas - 06.06.2021
Dünyanın en iyi futbolcusu kimdir? Gelmiş gelmiş en iyi futbolcular kimlerdir? Güncel futbolcu sıralaması listesi! Messi mi Ronaldo mu?

Dünyanın en iyi futbolcusu kimdir? Gelmiş gelmiş en iyi futbolcular kimlerdir? Güncel futbolcu sıralaması listesi! Messi mi Ronaldo mu?

Casillas - 25.04.2022
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal

Casillas - 27.05.2021
Tarihte bugün ne oldu? 20 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Mayıs'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 20 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Mayıs'ta yaşananlar!

Casillas - 20.05.2021
Lionel Messi yeni rekorlar için 'El Clasico'ya hazırlanıyor

Lionel Messi yeni rekorlar için "El Clasico"ya hazırlanıyor

Casillas - 07.04.2021
Büyük aşk bitti! Boşanma kararı aldılar

Büyük aşk bitti! Boşanma kararı aldılar

Casillas - 15.03.2021
Iker Casillas ile eşi Sara Carbonero'nun boşanacağı iddiası

Iker Casillas ile eşi Sara Carbonero'nun boşanacağı iddiası

Casillas - 11.03.2021
Iker Casillas ve eşi Sara Carbonero'nun boşanacaklarına yönelik iddialar yalanlandı

Iker Casillas ve eşi Sara Carbonero'nun boşanacaklarına yönelik iddialar yalanlandı

Casillas - 11.03.2021
Cristiano Ronaldo 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi

Cristiano Ronaldo 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi

Casillas - 27.12.2020
Son dakika haberi: İspanyol hükümetinden Rafael Nadal'a üstün liyakat nişanı

Son dakika haberi: İspanyol hükümetinden Rafael Nadal'a üstün liyakat nişanı

Casillas - 13.10.2020
Casllas'ın Real Madrid Forması Giymesinin Üstünden 21 Yıl Geçti

Casllas'ın Real Madrid Forması Giymesinin Üstünden 21 Yıl Geçti

Casillas - 14.09.2020
Mesut Özil'den dikkat çeken Tottenham göndermesi: Kupa kazanmak istemiyorsam giderim

Mesut Özil'den dikkat çeken Tottenham göndermesi: Kupa kazanmak istemiyorsam giderim

Casillas - 09.09.2020
Mesut Özil, Twitter'dan takipçilerinin sorularını cevapladı

Mesut Özil, Twitter'dan takipçilerinin sorularını cevapladı

Casillas - 09.09.2020
Iker Casillas'ın İspanya Milli Takımıyla En İyi Anları

Iker Casillas'ın İspanya Milli Takımıyla En İyi Anları

Casillas - 10.08.2020
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi

Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi

Casillas - 05.08.2020
Iker Casillas Futbola Veda Etti

Iker Casillas Futbola Veda Etti

Casillas - 04.08.2020
Casillas futbolu bıraktı

Casillas futbolu bıraktı

Casillas - 04.08.2020
İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı

İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı

Casillas - 04.08.2020
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı

ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı

Casillas - 19.07.2020
17 Temmuz 2020 Haberleri

17 Temmuz 2020 Haberleri

Casillas - 18.07.2020
Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor

Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor

Casillas - 17.07.2020
Son dakika haber: Casillas, federasyon başkanlığı adaylığını geri çekti

Son dakika haber: Casillas, federasyon başkanlığı adaylığını geri çekti

Casillas - 15.06.2020
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti

Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti

Casillas - 15.06.2020
Türk YouTuber Nevzat Özkur, Messi'nin rekorunu kırdı

Türk YouTuber Nevzat Özkur, Messi'nin rekorunu kırdı

Casillas - 11.06.2020
Iker Casillas'ın İnanılmaz Refleksleri

Iker Casillas'ın İnanılmaz Refleksleri

Casillas - 10.06.2020
Diego Costa'nın İspanya Milli Takımı Antrenmanında Attığı Harika Gol

Diego Costa'nın İspanya Milli Takımı Antrenmanında Attığı Harika Gol

Casillas - 04.06.2020
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi

Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi

Casillas - 04.06.2020
Messi'nin Real Madrid'e Harika Solo Golü

Messi'nin Real Madrid'e Harika Solo Golü

Casillas - 15.05.2020
Real Madrid'in 2012 La Liga Şampiyonluğu

Real Madrid'in 2012 La Liga Şampiyonluğu

Casillas - 15.05.2020
Pele, Maradona, Zidane, Carlos gibi yıldızlar sağlık çalışanlarını alkışladı

Pele, Maradona, Zidane, Carlos gibi yıldızlar sağlık çalışanlarını alkışladı

Casillas - 18.04.2020
Real Madrid efsaneleri, koronavirüsle mücadeleye açık artırma ile destek olacak

Real Madrid efsaneleri, koronavirüsle mücadeleye açık artırma ile destek olacak

Casillas - 15.04.2020
Koronavirüs: Messi, Eto'o, Falcao ve Emre'den 'ellerinizi yıkayın' çağrısı

Koronavirüs: Messi, Eto'o, Falcao ve Emre'den 'ellerinizi yıkayın' çağrısı

Casillas - 24.03.2020
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden korona virüs için ortak proje

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden korona virüs için ortak proje

Casillas - 23.03.2020
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje

Casillas - 23.03.2020
FIFA ve WHO, koronavirüsle mücadele için farkındalık kampanyası başlattı

FIFA ve WHO, koronavirüsle mücadele için farkındalık kampanyası başlattı

Casillas - 23.03.2020
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden korona virüs için ortak proje

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden korona virüs için ortak proje

Casillas - 23.03.2020
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje! Türkiye'den Emre Belözoğlu katıldı

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje! Türkiye'den Emre Belözoğlu katıldı

Casillas - 23.03.2020
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden korona virüs için ortak proje

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden korona virüs için ortak proje

Casillas - 23.03.2020
SPOR FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje

SPOR FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje

Casillas - 23.03.2020
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje

Casillas - 23.03.2020
Jorge Mendes'in para aklama soruşturmasında, Falcao'dan elde ettiği gelir de inceleniyor

Jorge Mendes'in para aklama soruşturmasında, Falcao'dan elde ettiği gelir de inceleniyor

Casillas - 06.03.2020
Jorge Mendes operasyonu Falcao'ya sıçradı!

Jorge Mendes operasyonu Falcao'ya sıçradı!

Casillas - 06.03.2020
Portekiz'de kulüplere ve futbolculara vergi kaçırma soruşturması

Portekiz'de kulüplere ve futbolculara vergi kaçırma soruşturması

Casillas - 04.03.2020
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Casillas, İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Casillas - 17.02.2020
Iker Casillas, federasyon başkanlığına soyunuyor!

Iker Casillas, federasyon başkanlığına soyunuyor!

Casillas - 17.01.2020
Benzema, Real Madrid tarihinin en iyilerinden mi?

Benzema, Real Madrid tarihinin en iyilerinden mi?

Casillas - 26.12.2019
Casillas'tan Nefis Kurtarış

Casillas'tan Nefis Kurtarış

Casillas - 26.12.2019
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A Milli Takımın rakipleri belli oldu

Casillas - 30.11.2019
EURO 2020 kuraları çekildi

EURO 2020 kuraları çekildi

Casillas - 30.11.2019
A Milli Takımın rakipleri belli oldu

A Milli Takımın rakipleri belli oldu

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A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakipleri belli oldu!

A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakipleri belli oldu!

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Xabi Alonso vergi kaçırma suçlamasından beraat etti

Xabi Alonso vergi kaçırma suçlamasından beraat etti

Casillas - 26.11.2019
Xabi Alonso vergi kaçırma suçlamasından beraat etti

Xabi Alonso vergi kaçırma suçlamasından beraat etti

Casillas - 26.11.2019
Sergio Ramos'un 75. Şampiyonlar Ligi Zaferi

Sergio Ramos'un 75. Şampiyonlar Ligi Zaferi

Casillas - 23.10.2019
Hayrullah Akyüz: 'Milli formayı yeniden giymek isterim'

Hayrullah Akyüz: "Milli formayı yeniden giymek isterim"

Casillas - 19.09.2019
Hayrullah Akyüz: 'Milli formayı yeniden giymek isterim'

Hayrullah Akyüz: "Milli formayı yeniden giymek isterim"

Casillas - 19.09.2019
Ryan Babel'den yaylım ateşi

Ryan Babel'den yaylım ateşi

Casillas - 10.09.2019
İtalya tam gaz ileri! 6'da 6 oldu...

İtalya tam gaz ileri! 6'da 6 oldu...

Casillas - 09.09.2019
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Casillas - 08.09.2019
Kaybolan eski İspanyol kayakçı ölü bulundu

Kaybolan eski İspanyol kayakçı ölü bulundu

Casillas - 04.09.2019
En İyi Tasarruf: Casillas Vs Boavista

En İyi Tasarruf: Casillas Vs Boavista

Casillas - 31.07.2019
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Casillas yönetici oldu

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Gerard Pique'nin vergi kaçırma cezası onandı

Gerard Pique'nin vergi kaçırma cezası onandı

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RAMOS, İSPANYA'LA ZAFER KAYDI KIRTI

RAMOS, İSPANYA'LA ZAFER KAYDI KIRTI

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İspanya'da Diego Costa'ya vergi kaçırma suçlaması

İspanya'da Diego Costa'ya vergi kaçırma suçlaması

Casillas - 04.06.2019
Iker Casillas'ın Eşi Sara Carbonero Kanser Olduğunu Açıkladı!

Iker Casillas'ın Eşi Sara Carbonero Kanser Olduğunu Açıkladı!

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Kalp Krizi Geçiren Iker Casillas'ın Eşi Sara Carbonero, Kanser Olduğunu Açıkladı

Kalp Krizi Geçiren Iker Casillas'ın Eşi Sara Carbonero, Kanser Olduğunu Açıkladı

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İspanyol Futbolcu Iker Casillas Kalp Krizi Geçirdi

İspanyol Futbolcu Iker Casillas Kalp Krizi Geçirdi

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Casillas Futbolseverleri Korkuttu

Casillas - 01.05.2019
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