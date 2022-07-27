Casillas Haberleri - Casillas Kimdir - Haberler

Casillas Haberleri
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Casillas Kimdir ?
Nereden nereye! Kazanmadık kupa bırakmayan Casillas'ın son paylaşımı sevenlerini üzdü
Cristiano Ronaldo oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak! Durmaya hiç niyeti yok
Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları
Kırılmadık bir bu rekor kalmıştı! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı
Real Başkanı Perez'in ses kaydında çarpıcı Mesut Özil detayı: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
Ses kayıtları ortaya çıkan R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil
İspanya, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ses kaydını konuşuyor! Efsane futbolculara demediğini bırakmadı
Dünyanın en iyi futbolcusu kimdir? Gelmiş gelmiş en iyi futbolcular kimlerdir? Güncel futbolcu sıralaması listesi! Messi mi Ronaldo mu?
Tarihte bugün ne oldu? 20 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Mayıs'ta yaşananlar!
Iker Casillas ve eşi Sara Carbonero'nun boşanacaklarına yönelik iddialar yalanlandı
Mesut Özil'den dikkat çeken Tottenham göndermesi: Kupa kazanmak istemiyorsam giderim
Real Madrid efsaneleri, koronavirüsle mücadeleye açık artırma ile destek olacak
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje! Türkiye'den Emre Belözoğlu katıldı
Jorge Mendes'in para aklama soruşturmasında, Falcao'dan elde ettiği gelir de inceleniyor
Kalp Krizi Geçiren Iker Casillas'ın Eşi Sara Carbonero, Kanser Olduğunu Açıkladı