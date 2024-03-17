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İBB Belediye Başkan Adayı Dr. Taylan Yıldız ile Gençler ve Teknoloji Üzerine Konuştu

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İBB Belediye Başkan Adayı Dr. Taylan Yıldız, gençlerin teknoloji alanında neleri istediğini ve sahip olması gerekenleri konuşmak için Counter Strike 2 oynadı. Yıldız, teknoloji ve girişimcilik odaklı bir yaklaşım benimseyerek İstanbul'un yönetimini daha verimli hale getirmenin önemine vurgu yaptı.

İBB Belediye Başkan Adayı Dr. Taylan Yıldız ile SDN ofisinde Counter Strike 2 oynayarak hem önümüzdeki seçimi hem de gençlerin teknoloji alanında neleri istediğini ve sahip olması gerekenleri konuştuk.

Başkan adayı ile Counter oynadık!

Dr. Taylan Yıldız, gençlerle iletişim kurmanın ve onların ihtiyaçlarını anlamanın kendisi için çok önemli olduğunu belirtiyor. Teknolojinin ve dijital platformların bu konuda büyük bir rol oynuyor. Gençlerle etkili iletişim kurmak için bu araçları etkin bir şekilde kullanmak gerekiyor.

İstanbul'u yönetmek için teknoloji ve girişimcilik odaklı bir yaklaşım benimseyen Yıldız, belediyelerin, girişimcilik ekosistemini desteklemesi ve teknolojiyi kullanarak şehir yönetimini daha verimli hale getirmesi gerektiğine inanıyor.

Yıldız ayrıca, günümüz siyasetçilerinin de teknoloji, yapay zeka gibi konulara hakim olması gerektiğini savunuyor. Ayrıca, katılımcı demokrasinin ve vatandaşların siyasi süreçlere daha fazla dahil olması gerekiyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Taylan Yıldız İstanbul Teknoloji Politika Güncel Haberler

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