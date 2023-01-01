Hubble Uzay Teleskobu yardım bekliyor!

Hubble Uzay Teleskobu, 30 yıldan daha uzun süredir görevine devam ediyor. 1990 yılında uzaya fırlatılan telekop bu süreçte değerli bilimsel verileri ve uzayın güzel görüntülerini bizlerle paylaştı. Artık yörüngesi yavaş yavaş bozulmaya başlayan teleskobun görev süresinin ise sonlarına yaklaşıyoruz. NASA ise bu süreyi uzatmakta kararlı.

NASA, Hubble Uzay Teleskobu için harekete geçti

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun yörüngesini düzelterek teleskoptan daha fazla yarar sağlamayı hedefliyor. Bu konuda çalışmalara başlayan uzay ajansı, teleskobun görev süresini uzatmak için özel şirketlerin tekliflerini duymak istiyor.

NASA ilk olarak SpaceX ile Hubble Uzay Teleskobu'nun bakımı hakkında anlaşmaya gitmişti. SpaceX'in Polaris Programı'nın Hubble'ın geliştirilmesi için kullanılması ilk hedef olarak görülüyordu. Ancak bu program henüz tamamlanmadığı için NASA diğer şirketlerin tekliflerini de dinleme kararı aldı. Bu süreçte seçilen özel bir şirket ile SpaceX birlikte çalışabilir.

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SpaceX'in Polaris Programı, astronot Jared Isaacman tarafından düzenlenen özel insanlı uzay uçuşu programı olarak öne çıkıyor. Isaacman, tamamı sivil bir ekiple uzaya yapılan ilk görev olan Inspiration4 görevinin de bir parçasıydı. Polaris Programı ayrıca SpaceX Crew Dragon ve Starship araçlarının kullanıldığı başka özel uçuşlar için de çeşitli planlara sahip.

Bu konuda oldukça istekli olan ve bu hamlenin kendileri açısından oldukça önemli olduğunu düşünen SpaceX, Hubble Uzay Teleskobu'nun bakımı için oldukça istekli görünüyor. Diğer yandan ise henüz Polaris Programı'nın tamamlanmamış olması başka şirketlerin de bu göreve dahil olması anlamında gelebilir.

NASA, Hubble Teleskobu'nun görev süresini hükümete hiçbir maliyet oluşturmadan çözme niyetinde. Özel şirketler ise bu görevi kendi yeteneklerini test etmek için oldukça önemli buluyor. Bakalım Hubble Teleskobu hakkında nasıl bir karar çıkacak. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.