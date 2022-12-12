Huawei ve Oppo anlaştı: Şirketler güçlerini birleştiriyor!

Huawei ve Oppo, bir diğer deyişle kazan-kazan anlaşmasına gitti. Şirketler birbirlerinin en iyi olduğu alanlardan faydalanacak.

2019'da karşılaştığı ABD ambargosundan sonra bir türlü istediği yükselişi yaşayamayan Huawei, hizmet gücünü arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, bu bağlamda yeni ortaklıklara imza atıyor. Huawei ve Oppo, bazı onularda güçlerini birleştiriyor.

Huawei ve Oppo, çapraz lisans anlaşması imzaladıklarını duyurdu

BTK çatısı altında çıkışını sürdüren Oppo, bir başka Çinli şirket Huawei ile 5G, WiFi, ses ve video kodeklerini kapsayan bir anlaşma yoluna gitti. Huawei ve Oppo, bu konulardaki bilgi birikimlerini birbirlerine sunacaklarına dair çapraz lisans anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Anlaşmanın şartlarına göre Huawei, Oppo'ya bağlantı teknik bilgisi sağlayacak. Öte yandan Oppo'nun yüksek kaliteli ses ve video tüketici elektroniği alanlarında uzun bir tecrübesi bulunuyor. Huawei de anlaşma ile birlikte bu tecrübeden yararlanacak.

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Huawei, yapılan çapraz lisans anlaşması sonucunda bazı 5G teknolojilerinin Çin dışında ürün satan bir şirket tarafından kullanılmasının önünü açmak istiyor. Zira şirket için bu anlaşma ekonomik açıdan birçok artıyı beraberinde getiriyor. Zira geçtiğimiz günlerde Almanya'dan aldığı destek de şirketin yüzünü güldürdü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'yi kara listeye almasından uzun süre sonra geçtiğimiz günlerde telekomünikasyon ekipmanlarını da kullanmama kararı aldı. Fakat Almanya, Çin merkezli teknoloji devi Huawei şirketini yasaklamak istemiyor. Almanya, ürünleri tamamen yasaklamak yerine ülkeye giren tüm telekomünikasyon ekipmanlarının incelemesinin artması gerektiğine belirtiyor.