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Huawei Pura 70 Serisi Piyasaya Sürüldü

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Huawei'nin uzun süredir beklenen yüksek seviye telefon serisi Pura 70 nihayet piyasaya sürüldü. Seri, dört farklı modelle geliyor ve güçlü özelliklere sahip. Fiyatlandırma ise farklı bellek ve depolama seçeneklerine göre değişiyor.

Huawei'nin uzun süredir merakla beklenen yüksek seviye telefon serisi Pura 70 nihayet piyasaya sürüldü. Huawei Pura 70 Ultra elimizde.

Huawei Pura 70 Ultra elimizde

Pura 70 serisi, dört farklı modelle geliyor: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra. Bu telefonlar, Mate 60 serisinde kullanılan Kirin 9000s'ten daha ileri bir performans sunan Kirin 9010 yonga seti ile güçlendirilmiş. Kirin 9010, 12 çekirdekli bir yapıya sahip (2x 2.30GHz, 6x 2.18GHz, 4x 1.55GHz) ve Kirin 9000s ile aynı grafik birimi olan Mali-G78 MP24 grafik işlemcisini içeriyor.

Kamera özelliklerine gelince, Huawei Pura 70 Ultra, XMAGE görüntü teknolojisine sahip 1 inçlik 50 megapiksel ana kamera, 40 megapiksel geniş açı lens ve 50 megapiksel telefoto makro kamera ile donatılmış. Pura 70 Pro+ modeli ise aynı ana kamerayı barındırırken, Ultra modelinde bulunan içeri çekilebilir lens sistemine sahip değil ve 12.5 megapiksel geniş açı lens ile 48 megapiksel telefoto makro kameraya sahip.

Pro+ ve Ultra modelleri, 6.8 inç OLED LTPO ekran ve 120Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Her iki model de 100W kablolu, 80W kablosuz ve 20W ters kablosuz şarj desteği ile geliyor. Ayrıca, telefonlar Harmony OS 4.2 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Fiyatlandırmaya gelince, Huawei Pura 70 Ultra modeli 16GB RAM + 512GB depolama için 1380 dolar, 16GB RAM ve 1TB depolama için ise 1520 dolar fiyat etiketi taşıyor. Pura 70 Pro+ ise, 1105 dolar ve 1245 dolar fiyat etiketleriyle sunuluyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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