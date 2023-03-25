Huawei P60 serisi ve Mate X3 Avrupa'ya geliyor: İşte tarihi!

İçerisinde bulunduğumuz mart ayı Huawei için oldukça verimli geçti. İlk olarak orta-üst segmente konumlanan 108 Megapiksel kameralı Nova 10 Youth Edition modelini, ardından P60 serisi ile yeni katlanabilir Mate X3 modelini ve de kulaklık gibi aksesuar ürünlerini tanıttı. Bugün de bu cihazların global pazara ne zaman geleceği ortaya çıktı. İşte Huawei P60 serisi çıkış tarihi …

Huawei P60 serisinin çıkış tarihi açıklandı!

Bugün Huawei tarafından paylaşılan etkinlik broşürlerine göre yaklaşık olarak 1.5 ay sonra global lansman gerçekleşecek. 9 Mayıs 2023 tarihli etkinlik, Almanya'nın Münih şehrinde yapılacak. Burada da Çin lansmanında gördüğümüz ürünlerin tanıtılması bekleniyor.

Öncelikle dikkatleri çeken ilk cihazın Huawei P60 olduğunu belirtelim. Devamında serinin diğer modelleri olan P60 Pro ve P60 Art geliyor. Ayrıca katlanabilir telefon teknolojilerinde tasarım anlamında birçok yeniliği barındıran Mate X3 de tanıtılacak.

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Bununla birlikte Huawei Watch Ultimate akıllı saati ve FreeBuds 5 tamamen kablosuz bluetooth kulaklığı da etkinlikte olacak. Fakat şirket her ne kadar birbirinden güçlü ve estetik tasarıma sahip cihazlar satacak olsa da fiyat konusunda bir handikap mevcut.

Çin'de yapılan etkinliklere genel olarak baktığımızda teknolojik cihazların Avrupa'dan çok daha ucuza satıldığını görüyoruz. Hatta Türkiye de Asya pazarına özel olan bu fiyatlandırmadan faydalandığı için 1600 euroluk telefonların 1000 dolara pazara giriş yaptığını görüyoruz.

Fakat bu yıl Huawei'nin açıkladığı fiyatlar Çin pazarı için de oldukça yüksekti. P60 serisi 1600 eurolara kadar çıkarken katlanabilir modeli olan Mate X3, 2 bin euro barajının üzerinde etiketlere sahip. Bu da o zaman Avrupa'da kaç para olacak sorusunu akıllara getiriyor.

Zira Apple ve Samsung gibi rakiplerinin bile üstüne çıkan fiyatlandırma yapıldı. Tabii şirketin aklından geçenleri ancak Huawei P60 serisi ile yeni katlanabilir Mate X3 modelinin çıkış tarihi olan 9 Mayıs'ta görebileceğiz.

Huawei P60 fiyatı:

Huawei P60 128GB: 657 dolar

Huawei P60 256GB: 730 dolar

Huawei P60 512GB: 877 dolar

Huawei P60 Pro fiyatı:

Huawei P60 Pro 256GB: 1,023 dolar

Huawei P60 Pro 512GB: 1,170 dolar

Huawei P60 Art fiyatı:

Huawei P60 Art 512GB: 1,316 dolar

Huawei P60 Art 1TB: 1,609 dolar

Huawei Mate X3 fiyatı:

Huawei Mate X3 V1 fiyatı: 1.900 dolar

Huawei Mate X3 V1 fiyatı: 2 bin 50 dolar

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