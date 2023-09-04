Huawei'in açık kaynak kodlu HarmonyOS işletim sistemi, PC'ler için resmi bir sürümle piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Çinli bir geliştirici tarafından başarıyla çalıştırılan HarmonyOS, önümüzdeki yıllarda Windows ve MacOS ile rekabet edebilir mi?

Microsoft yıllardır geliştirdiği işletim sistemi Windows ile piyasada tekelleşmeyi sağladı. Günümüzde birçok bilgisayar Windows işletim sistemi ile hayat buluyor. Fakat Huawei, Windows'a rakip olacak gibi. Peki bu ne kadar doğru bir hamle? İşte detaylar ve Huawei markasının yeni işletim sistemi hakkında bilgiler…

Huawei, Microsoft'a rakip olacak!

Daha önce Çinli bir geliştiricinin Huawei'in açık kaynak kodlu HarmonyOS işletim sistemini bir PC platformuna başarıyla yüklediğini ve çalıştırdığını sizlere bildirmiştik. HarmonyOS işletim sisteminin 3.2 Beta 3 sürümü Çinli bir geliştirici tarafından bir HP bilgisayara yüklenmişti ve tüm komutlar doğru şekilde çalışıyordu.

Gelen son bilgilere ve raporlara bakıldığındaysa önümüzdeki yıl PC'ler için resmi bir HarmonyOS sürümü yayınlanacak gibi duruyor. Çin'de bir teknoloji firmasının CEO'su olan Wang Chenglu'da bu iddiaları doğruladı. Bir süre önce Huawei firmasından ayrılan Chenglu, konuyla ilgili sosyal medya platformlarında bazı gönderiler paylaştı.

iPhone 15 Mini geliyor mu? Apple etkinliğinde bizi bekleyen 5 sürpriz!

Şimdilik PC için çıkacak olan HarmonyOS sürümüyle ilgili başka detaylar elimizde yok. Fakat Çinli geliştiricinin bilgisayarda çalıştırmayı başarması ve konuyla ilgili eski Huawei yetkilisi Wang Chenglu tarafından yapılan açıklamalar yakın bir tarihte bu işletim sistemini görebileceğimizi söylüyor.

Konuyla ilgili olarak bir diğer husussa Wang Chenglu'nun Windows 12'nin de yakın bir tarihte tanıtılacak olduğunu belirtmiş olması. Eğer HarmonyOS başarılı bir çıkış yapabilirse önümüzdeki yıllarda "MacOS mu, HarmonyOS mu yoksa Windows mu?" tartışmalarına başlayacağız.

Peki bir de siz kullanıcılarımıza soralım. Sizce HarmonyOS PC'ler için resmi olarak yayınlandığında ne kadar başarılı olabilir? MacOS veya Windows ile yarışabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…