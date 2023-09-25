Huawei Mate 60 RS Ultimate: Tasarım ve Özellikler Ortaya Çıktı

Huawei, 5G'li Mate 60 serisine Mate 60 RS Ultimate modelini ekleyecek. Akıllı telefonun tasarımı ve özellikleri lansman öncesi belli oldu. Mate 60 RS Porsche Design gibi sekizgen kamera kurulumuna sahip olacak ve seramik bir yapıda olacak. Fiyatının 1.370 dolar olması bekleniyor. Kirin 9000S işlemci, 16 GB RAM, 1 TB depolama ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.82 inç OLED panel gibi özelliklere sahip olacak.

Huawei, 2019'da ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından Google servisleri ve 5G dahil önemli teknolojileri kullanmaktan men edildi. Şirket bu dönemde dışa olan bağlılığı minimum düzeye indirmek için HarmonyOS işletim sistemi gibi çeşitli önemler aldı. Çinli üretici son olarak geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde 5G'li Mate 60 serisini vitrine çıkardı. Son gelen bilgiler, seriye kısa süre içinde Mate 60 RS Ultimate isimli bir modelin katılacağı yönünde. Hatta akıllı telefonun tasarımı ve özellikleri lansman öncesi belli oldu.

Huawei Mate 60 RS Ultimate nasıl görünecek ve neler sunacak?

Huawei Mate 60 RS Ultimate modelinin tasarımı ve kilit özellikleri lansman öncesi belli oldu. Buna göre akıllı telefon selefi Mate 50 RS Porsche Design gibi sekizgen kamera kurulumuyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Aynı zamanda seramik bir yapıda olacak.

Akıllı telefonun serinin Pro+ modelinin yeniden markalanmış sürümü olması bekleniyor. Ayrıca fiyatının 1.370 dolar seviyelerinde olacağı söyleniyor. Bu da Kirin 9000S işlemciden güç alacağı, 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar dahili depolama sunacağı ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.82 inç OLED panele ev sahipliği yapacağı anlamına geliyor.

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Ekran6.82 inç, LTPO OLED, 120Hz yenileme hızı, 1.5K 2720 x 1260 piksel çözünürlükÖn Kamera13 MegapikselArka Kamera48 Megapiksel OIS'li ana + 40 Megapiksel ultra geniş açılı + 48 Megapiksel OIS'li telefotoİşlemciKirin 9000SRAM16 GBDepolama1 TB'a kadarBatarya5000 mAh / 88W kablolu, 50W kablosuz, 20W ters kablosuz hızlı şarj desteğiİşletim SistemiHarmony OS 4.0

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