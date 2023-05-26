Huawei Cloud Latin America COMPASS Zirvesi Latin Amerika ülkelerinden girişimcileri bir araya getirdi

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Huawei Cloud Latin America COMPASS Zirvesi, Latin Amerika ülkelerinden girişimci, uzman ve sektör temsilcilerini ülkeye getirdi. Zirvede Huawei Cloud'un küresel hedefleri ve Latin Amerika'daki işbirliği fırsatları ele alındı.

Çin'in Shenzhen kentinde Çarşamba-Cuma günleri arasında düzenlenen Huawei Cloud Latin America COMPASS Zirvesi, Latin Amerika ülkelerinden girişimci, uzman ve sektör temsilcilerini ülkeye getirdi.

SES 1 (İngilizce): JOSE RICARDO MERINO, Libertad Ltd. Şti. İşletme Genel Müdür Yardımcısı:

"Sadece Meksika'daki müşterilerimizi değil, tüm dünyadaki Meksikalıları etkileyecek bazı değişiklikler yapmak istiyoruz.

Dijitale geçiş yaptığımız süreçte birçok fırsat keşfettik. Çin'de olmak istiyoruz. Her şeyin gerçekleştiği yerde olmak istiyoruz. O yüzden bu fırsatların peşinden gidiyoruz. Şu anda görevlerimizden biri, bu alanları güçlendirmek."

SES 2 (İngilizce): JOSE LUIS CHACON, FrameWork Ltd. CEO'su:

"Çinliler en yüksek teknolojiye sahip. Rakiplerinkinden daha iyi olduğundan emin olduğumuz ürünleri satıyoruz. Zihinsel yapıyı değiştirmek için birlikte çalışmaya devam ediyoruz."

SES 3 (Çince): SHİ JİLİN, Huawei Cloud Küresel Pazarlama ve Satış Hizmetleri Başkanı:

"Huawei Cloud, küresel bir bulut hizmetleri sağlayıcısı olmayı amaçlıyor. Bu nedenle her zaman küreselleşmenin yanında yer aldık.

Geçen 20 yılda Çin'in interneti büyük ilerleme kaydetti ve zengin bir deneyim biriktirdi. Bu deneyim, dünyadaki ülkelerin istifadesi açısından değer taşıyor."

SES 4 (Çince): ZHOU DANJİN, Huawei Latin Amerika Bölgesi Başkanı:

"Hem Latin Amerika ve Çin'de hem de küresel çapta bilişim teknolojisi ekosistemine güç vermek için Huawei'nin bulut platformundan etkin şekilde yararlandık. Bilişim teknolojisinin gelişimindeki en son fikir ve platformları, Latin Amerika'ya tanıtıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)