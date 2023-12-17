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Honor X8b Özellikleri ve Fiyatı

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Huawei'den ayrılan Honor, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için uygun fiyatlı Honor X8b modelini tanıttı. 6.7 inç AMOLED ekran, Snapdragon 680 işlemci, 8 GB RAM, 108 MP ana kamera ve Magic Capsule gibi özelliklere sahip olan telefonun başlangıç fiyatı 240 dolar olarak belirlendi.

Bundan birkaç yıl önce Huawei'den ayrılarak kendi yolunu çizen Honor, akıllı telefon pazarındaki payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, kısa süre önce uygun fiyatlı Android modeli olan Honor X8b'yi tanıttı. İşte Honor X8b özellikleri ve fiyatı…

Honor X8b özellikleri ve fiyatı

Honor X8b modeli, 6.7 inç boyutunda AMOLED bir ekranla geliyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Bununla beraber 3240 Hz PWM ve 2.000 nit tepe parlaklık sunuyor.

Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 680 işlemcisinden güç alan cihaz, 8 GB RAM'e sahip. Depolama alanı tarafındaysa 128 GB / 256 GB / 512 GB seçenekleri mevcut. Öte taraftan akıllı telefon, 4.500mAh kapasitesinde bataryadan güç çekiyor. Bu batarya ise 35W hızlı şarj ile besleniyor.

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Ön tarafında 50 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefon arka kasasında ise üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulum 108 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel makro lensten oluşuyor.

Honor X8b modelinin en dikkat çeken özelliği, Magic Capsule oluyor. İlk olarak Apple'ın iPhone 14 Pro serisi ile hayatımıza soktuğu bu özellik, kullanıcının bildirimleri görüntüleyebilmesini ve kolayca etkileşime geçebilmesini sağlıyor.

Android 14 tabanlı Magic OS 7.2 üzerinde çalışan Honor X8b, güç düğmesine yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuna da sahip. Son olarak telefonun bağlantı seçenekleri arasında 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 ve GPS de bulunuyor.

Honor X8b teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerBoyutlar161,05 x 74,55 x 6,78 mmAğırlık166 gramEkran6,7 inç AMOLED

2412 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük

90 Hz yenileme hızı

3240 Hz PWM

2.000 nit tepe parlaklıkİşlemciQualcomm Snapdragon 680Ön Kamera50 MegapikselArka Kameralar– 108 Megapiksel ana kamera

– 5 Megapiksel ultra geniş açılı kamera

– 2 Megapiksel makro kameraPil4.500mAhŞarj Hızı35WDepolama ve RAM8 GBDepolama128 GB / 256 GB / 512 GBİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı Magic OS 7.2Bağlantı4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPSParmak İzi OkuyucusuVar (güç düğmesine yerleştirilmiş)DiğerMagic Capsule

Honor X8b başlangıç fiyatı ise 240 dolar olarak belirlendi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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