Honor'un 2023 Yılındaki En Güçlü Modelleri

2023 yılında Honor, akıllı telefon dünyasında büyük bir rekabete sahne oldu. Şirketin en güçlü modelleri olan Honor Magic V2, Honor 90, Honor 70, Honor X9a ve Honor Magic 5 Pro hakkında detaylı bilgiler verildi.

2023 yılı akıllı telefon dünyasında büyük bir rekabete sahne oldu. Yaşanan üst düzey çekişmede bazı isimler ön plana çıktı. Bunlardan birisi olan Honor, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dikkat çekici bir çıkışa imza attı. İşte şirketin en güçlü modelleri…

Honor 2023 yılında en çok hangi modellerini sattı?

Huawei çatısı altında kendi adıyla markalaşan Honor, 2023 yılında sektörün en büyük çıkışını gerçekleştiren isimlerden birisi oldu. Öyle ki şirket, amiral gemisi sınıfındaki ürünlerini Magic ismiyle satışa sundu ve başarılar elde etti. Şimdi o modellere bir bakalım;

Honor Magic V2

Honor, bu yıl tanıttığı Magic V2 ile katlanabilir cihazlar arasında en incesi olma başarısını elde etti. Çin'de tanıtıldıktan sonra eylül küresel lansmanı yapılan Honor Magic V2'nin ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

Honor Magic V2 teknik özellikleri

İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM16 GBDepolama1 TB dahili depolama, microSD kart desteğiBatarya5000 mAh batarya, 66W hızlı şarj desteğiEkran (Dış)6,43 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 2500 nit parlaklıkEkran (İç)7,92 inç OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1600 nit parlaklıkArka Kamera50 Megapiksel OIS destekli ana kamera + 20 Megapiksel telefoto kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera16 Megapiksel, 4K 30fps video kaydıİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MagicOS 7.1Bağlantı5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6EFiyat1130 Euro

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Honor 90

Gelelim ülkemizde de satışa sunulan modellere… Honor 90, her ne kadar orta sınıf olarak görülse de birçok açıdan üst sınıfı zorlayacak özelliklere sahip. Ekran ve kamera özellikleriyle bir hayli dikkat çeken model, Snapdragon 7 Gen 1'den güç alıyor.

Honor 90 teknik özellikleri:

Ekran: 6.7 inç – OLED 2664 x 1200 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1.600 nit parlaklık 1.07 milyar renkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1Arka kamera(lar): – 200 Megapiksel ana kamera – 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera – 2 Megapiksel derinlik sensörüÖn kamera: 50 MegapikselRAM: 12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GBBatarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 66 W hızlı şarjİşletim sistemiAndroid 13 tabanlı MagicOS 7.1Bağlantı: 5G, 4G VolTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, GPSGirişler: USB Type-CDiğer: Ekran altına yerleştirilen optik parmak izi okuyucusuRenk seçenekleri: Yeşil, silah, beyaz, mavi

Honor 70

2022 yılının ikinci yarısında tanıtılan Honor 70, küresel pazara açılmasıyla birlikte çıkışını 2023 yılında gerçekleştirdi desek yalan olmaz ülkemizde de oldukça sık tercih edilen model, orta-üst segment sınıfına giriyor.

Honor 70 özellikleri

Ekran6.67 inç, 1080×2400 (FHD+), 120Hz, OLEDİşlemciQualcomm Snapdragon 778G+ (SM7325-AE)GPUAdreno 642LRAM8/12 GBDepolama256/512 GBKamera54 Megapiksel + 50 Megapiksel + 2 MegapikselÖn kamera32 Megapikselİşletim sistemiAndroid 12 tabanlı Magic UI 6.1

Honor X9a

Mayıs ayında İstanbul'da düzenlediği etkinlikte Honor X9a modelini tanıtan şirket, orta segmentteki modeliyle iyi bir çıkış yakaladı. İşlemci koltuğunda Snapdragon 695 5G'nin yer aldığı modelin özellikleri ise şu şekilde;

Honor X9a özellikleri;

Ekran6.67 inç AMOLEDYenileme hızı120 HzParlaklık800 nitÇözünürlük1080×2400 pikselİşlemciSnapdragon 695 5GRAM6/8 GBDepolama128/256 GBArka kamera64 MP, 5 MP, 2 MPÖn kamera16 MPBatarya5.100 mAhHızlı şarj40W

Honor Magic 5 Pro

Honor, 2023 yılının ilk çeyreğinde Magic 5 Pro modelini tanıttı. Cihaz, birçok açıdan oldukça güçlü donanıma sahip. Honor'un amiral gemisi telefonunun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu 1199 dolarlık fiyatı ile sahne almıştı. Model birkaç farklı pazarda satışa sunulsa da ülkemiz pazarına giriş yapmadı.