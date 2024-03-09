Honor Pad 9 İncelemesi: Fiyatıyla Öne Çıkan Tablet

Honor, birkaç ay önce Çin'de tanıttığı ürünleri nihayet Avrupa'ya da getirdi. MWC 2024 kapsamında düzenlenen lansmanda tanıtılan bu ürünler arasında Honor Pad 9'da var. Fiyatıyla ön plana çıkan Honor Pad 9 inceleme sizlerle.

Honor Pad 9 inceleme

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Honor Pad 9 modeli, 12.1 inç boyutunda ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip bir IPS ekranla geliyor. Ekran, 120 Hz yenileme hızını destekliyor ve 1.07 milyar renk ile 500 nit parlaklık sunuyor. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alıyor.

Pad 9, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Ayrıca HONOR RAM Turbo özelliğiyle RAM kapasitesini 16 GB'a kadar artırabiliyor. 8.300 mAh kapasiteli batarya, 30W kablolu şarjı destekliyor ve 11 saate kadar video izleme, sosyal medya gezintisi veya müzik dinleme süresi sunuyor.

Tablet, Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve ön tarafında 8 Megapiksel, arka tarafında ise 13 Megapiksel kamera bulunuyor. Ayrıca HONOR Histen ses teknolojisine sahip sekiz hoparlörlü ses sistemi ile kullanıcılara yüksek kaliteli ses deneyimi sunuyor.