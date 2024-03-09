Honor Pad 9 İncelemesi: Fiyatıyla Öne Çıkan Tablet
Honor, Avrupa'da da tanıttığı ürünler arasında yer alan Honor Pad 9'u inceledik. 12.1 inç boyutunda ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip olan tablet, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve 8.300 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan Honor Pad 9, Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 işletim sistemiyle çalışıyor.
Honor, birkaç ay önce Çin'de tanıttığı ürünleri nihayet Avrupa'ya da getirdi. MWC 2024 kapsamında düzenlenen lansmanda tanıtılan bu ürünler arasında Honor Pad 9'da var. Fiyatıyla ön plana çıkan Honor Pad 9 inceleme sizlerle.
Honor Pad 9 inceleme
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Honor Pad 9 modeli, 12.1 inç boyutunda ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip bir IPS ekranla geliyor. Ekran, 120 Hz yenileme hızını destekliyor ve 1.07 milyar renk ile 500 nit parlaklık sunuyor. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alıyor.
Pad 9, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Ayrıca HONOR RAM Turbo özelliğiyle RAM kapasitesini 16 GB'a kadar artırabiliyor. 8.300 mAh kapasiteli batarya, 30W kablolu şarjı destekliyor ve 11 saate kadar video izleme, sosyal medya gezintisi veya müzik dinleme süresi sunuyor.
Tablet, Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve ön tarafında 8 Megapiksel, arka tarafında ise 13 Megapiksel kamera bulunuyor. Ayrıca HONOR Histen ses teknolojisine sahip sekiz hoparlörlü ses sistemi ile kullanıcılara yüksek kaliteli ses deneyimi sunuyor.
2,560 x 1,600 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı %88 ekran-gövde oranı 1.07 milyar renk 500 nit parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1Batarya: 8,300 mAhŞarj: 35 W kablolu şarjArka Kamera: 13 MegapikselÖn Kamera: 8 MegapikselRAM: 8 GBDepolama: 256 GBİşletim Sistemi: Android 13 tabanlı en yeni MagicOS 7.2Boyut ve Ağırlık: 278.2 x 180.1 x 6.9 mm 555 gramTürkiye Fiyatı: 12 bin 999 TL
ÖzellikDeğerEkran: 12.1 inç – IPS
2,560 x 1,600 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
%88 ekran-gövde oranı
1.07 milyar renk
500 nit parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1Batarya: 8,300 mAhŞarj: 35 W kablolu şarjArka Kamera: 13 MegapikselÖn Kamera: 8 MegapikselRAM: 8 GBDepolama: 256 GBİşletim Sistemi: Android 13 tabanlı en yeni MagicOS 7.2Boyut ve Ağırlık: 278.2 x 180.1 x 6.9 mm
555 gramTürkiye Fiyatı: 12 bin 999 TL