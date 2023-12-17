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Honor Magic 6 Serisinin Görselleri Ortaya Çıktı

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Huawei'nin ayrı bir marka olarak devam eden Honor, Magic 6 serisi için Porsche Design ile ortaklık yaparak yeni bir amiral gemisi tasarladı. Görsellerde seriye ait detaylar ve tasarım özellikleri görülüyor.

Huawei adı altından ayrılıp tek başına bir marka olan Honor, 2023 yılını oldukça verimli geçirdi. Ülkemizde de beğeniyle takip edilen marka yeni bir amiral gemisi seri için yoğun bir çalışma içerisinde. Son dönemde seri ile ilgili sızıntılar artıyor.

Magic 6 serisi, Honor ve Porsche Design ortaklığıyla tasarlandı

2024'ün ocak ayında sahne alması beklenen Honor Magic 6 serisinin görselleri ortaya çıktı. Honor, kısa bir süre önce başarılı tasarım şirketi Porsche Design ile ortaklık duyurmuştu. Görsellerde bu ortaklık göze çarpıyor. Model, Honor Magic 6 Porsche olarak ayrı bir şekilde sahne alacak

Görsellere baktığımızda Honor Magic 6 Porsche, iki farklı renk ile yatay bir tasarıma sahip. Arka panelinde yuvarlak bir kamera adası görülüyor. Standart modeldeki kamera adasının dış çapında ise ivmeölçerden ilham alan bir tasarım yer alıyor.

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Daha önceki bilgilere bakılırsa Honor Magic 6, bir OV50H sensörüne, bir OV50K sensörüne ve 160 MP periskop lense sahip olacak. OV50H 1/1,3 inçlik bir sensördür, söylentiler OV50K'nın ise 1 inç tipi sensör veya 1/1,3 inç sensör olduğuna işaret ediyor.

Seri, ilk olarak iPhone 14 ve iPhone 15 serilerinde uydu üzerinden Acil Yardım özelliği olarak karşımıza çıkan uydu bağlantı desteğine sahip olacak. Geçtiğimiz hafta 3C sertifikasyon sitesinde görülen Magic 6 Pro, 100W hızlı şarj desteği ile gelecek. Standart modeli ise 66W hızlı şarjlı şekilde kalıyor. İki model de 5000 mAh kapasiteli bataryaya sahip.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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