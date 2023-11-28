Honor, Batı Avrupa'da En İyi Performansı Gösteren Marka Oldu
Araştırma firması Counterpoint'in sektör raporuna göre Honor, 2023'ün üçüncü çeyreğinde Batı Avrupa'daki akıllı telefon sevkiyatlarında en iyi performansı gösteren marka oldu. İlk beşte yer alan Honor, yüzde 8'lik büyümesi ile listede tek büyüyen marka unvanını göğüsleyerek zirvede yerini aldı.
Araştırma firması Counterpoint'in sektör raporuna göre Honor, 2023'ün üçüncü çeyreğinde Batı Avrupa'daki akıllı telefon sevkiyatlarında en iyi performansı gösteren marka oldu. İlk beşte yer alan Honor, yüzde 8'lik büyümesi ile listede tek büyüyen marka unvanını göğüsleyerek zirvede yerini aldı.
Büyüyen tek marka Honor oldu!
Honor, Batı Avrupa'daki güçlü büyümesiyle üç yıl aradan sonra yeniden ilk beşte yerini aldı. Honor, tek başına yürüdüğü bu yolda güçlü büyüme ivmesini koruyarak Android pazarında en çok tercih edilen markalar arasındaki konumunu yükseltmeye devam ediyor.
Honor, yılın üçüncü çeyreğinde tüketicilerle buluşturduğu Honor 90 modeliyle büyük beğeni toplarken Türkiye'de de ilk satışa çıktığı anda 1 haftalık satış hedefini 2 saat içinde gerçekleştirdi. Marka, orta üst segmentte yer alan modelleri ile pazar payını artırmayı başarırken akıllı telefon sevkiyatlarında güçlü bir rol oynadı.
Böyle düşüş görülmedi! En çok satan akıllı telefon markaları belli oldu
En çok satan akıllı telefon markaları ve pazar payları şu şekilde sıralandı;
SıraMarkaPazar PayıDeğişim – Pazar PayıDeğişim – Satış1SamsungYüzde 32Yüzde 2 düştüYüzde 15 düştü2AppleYüzde 24Yüzde 2 arttıYüzde 3 düştü3XiaomiYüzde 22Sabit kaldıYüzde 13 düştü4RealmeYüzde 4Yüzde 1 düştüYüzde 30 düştü5HonorYüzde 3Sabit kaldıYüzde 8 arttı6DiğerYüzde 16Yüzde 1 arttıYüzde 8 düştü–ToplamYüzde 100Yüzde 100Yüzde 11 düştü