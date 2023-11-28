Araştırma firması Counterpoint'in sektör raporuna göre Honor, 2023'ün üçüncü çeyreğinde Batı Avrupa'daki akıllı telefon sevkiyatlarında en iyi performansı gösteren marka oldu. İlk beşte yer alan Honor, yüzde 8'lik büyümesi ile listede tek büyüyen marka unvanını göğüsleyerek zirvede yerini aldı.

Honor, Batı Avrupa'da En İyi Performansı Gösteren Marka Oldu

Araştırma firması Counterpoint'in sektör raporuna göre Honor, 2023'ün üçüncü çeyreğinde Batı Avrupa'daki akıllı telefon sevkiyatlarında en iyi performansı gösteren marka oldu. İlk beşte yer alan Honor, yüzde 8'lik büyümesi ile listede tek büyüyen marka unvanını göğüsleyerek zirvede yerini aldı.

Büyüyen tek marka Honor oldu!

Honor, Batı Avrupa'daki güçlü büyümesiyle üç yıl aradan sonra yeniden ilk beşte yerini aldı. Honor, tek başına yürüdüğü bu yolda güçlü büyüme ivmesini koruyarak Android pazarında en çok tercih edilen markalar arasındaki konumunu yükseltmeye devam ediyor.

Honor, yılın üçüncü çeyreğinde tüketicilerle buluşturduğu Honor 90 modeliyle büyük beğeni toplarken Türkiye'de de ilk satışa çıktığı anda 1 haftalık satış hedefini 2 saat içinde gerçekleştirdi. Marka, orta üst segmentte yer alan modelleri ile pazar payını artırmayı başarırken akıllı telefon sevkiyatlarında güçlü bir rol oynadı.

Böyle düşüş görülmedi! En çok satan akıllı telefon markaları belli oldu

En çok satan akıllı telefon markaları ve pazar payları şu şekilde sıralandı;