Honor 90 GT Modeli Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Paylaşıldı

Geçen yıllarda Huawei tarafından Çinli bir konsorsiyuma satılan Honor, bağımsız bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Honor 90 GT modelinin tanıtım tarihi ve teknik özellikleri açıklandı. Model, farklı versiyonlar ve yüksek performans sunacak özelliklerle piyasaya sürülecek.

Geçen yıllarda Huawei tarafından Çinli bir konsorsiyuma satılan Honor, günümüzde faaliyetlerine bağımsız bir şekilde devam ediyor. ABD yaptırımlarına da takılmayan Çinli üreticinin çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Honor 90 GT modeliyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Honor 90 GT modelinin tanıtım tarihi ve teknik özellikleri paylaşıldı.

Honor 90 GT özellikleri ve tanıtım tarihi

Honor, kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen Honor 90 GT'nin 21 Aralık'ta tanıtılacağını duyurdu. Paylaşımda akıllı telefonla ilgili herhangi bir özelliğe yer verilmezken, sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'dan gelen son raporla kullanıcıların aklında performansa dair herhangi bir soru işareti kalmadı.

Kaynağa göre yaklaşan Honor 90 GT, 12 GB RAM + 256 GB, 16 GB RAM + 256 GB, 16 GB RAM + 512 GB ve 24 GB RAM + 1 TB olmak üzere dört farklı versiyonla raflardaki yerini alacak. Dahası, 1,5K çözünürlüklü 3840 Hz PWM karartma sunan OLED bir panel mevcut olacak. Modelde kullanılacak yonga seti ise geçen yıl çıkış yapan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 olacak.

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Akıllı telefonun düz bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Burada delikli bir ekranla geleceği ve sektör standartlarına göre ince sayılabilecek çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor. Bunun dışında 100W kablolu şarjı destekleyeceğini belirtelim.

Bunun dışında geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya sürülen Honor 80 GT'nin teknik özellikleri şöyle;