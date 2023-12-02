Homeworld 3 Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi Açıklandı

Oyun pazarına yeni yapımlar dahil olmaya devam ediyor. Homeworld serisinin merakla beklenen yeni oyunu Homeworld 3'ün çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri açıklandı. Oyun, 40 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor ve minimum olarak Intel i5-8600K / AMD Ryzen 5 3600X işlemciye ve Nvidia GTX 1060 / AMD R9 480 / Intel ARC A380 ekran kartına ihtiyaç duyuyor. Homeworld 3, 8 Mart 2024 tarihinde piyasaya sürülecek.

Oyun pazarına yeni yapımlar dahil olmaya devam ediyor. Bu büyüme dalgasının içinde, merakla beklenen oyunlardan biri de Homeworld 3. Homeworld serisine 20 yıl sonra dahil olan bu yeni oyunun çıkışı için geri sayım başlamışken Homeworld 3 sistem gereksinimleri de belli oldu. Böylelikle merak edilen "Homeworld 3 kaç GB?" sorusu da cevaplandı.

Homeworld 3 sistem gereksinimleri

Türkçe dahil olmak üzere pek çok dili desteklenecek Homeworld 3, Blackbird Interactive tarafından geliştirilen uzay temalı bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyun, 40 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor.

Oyun minimum olarak Intel i5-8600K / AMD Ryzen 5 3600X işlemciye ve Nvidia GTX 1060 / AMD R9 480 / Intel ARC A380 ekran kartına ihtiyaç duyuyor. Bununla beraber en az 12 GB RAM gerekiyor. Geri kalan bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yılların bekleyişi sona eriyor! GTA 6 tanıtım tarihi açıklandı

Homeworld 3 sistem gereksinimleri şu şekilde sıralandı;

Gereksinim: Minimum İhtiyaçlarTavsiye EdilenYüksekUltraIşın İzleme (Düşük)Işın İzleme (Yüksek)Işın İzleme (Ultra) İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bitWindows 10 64-bit / Windows 11 64-bitWindows 10 64-bit / Windows 11 64-bitWindows 10 64-bit / Windows 11 64-bitWindows 10 64-bit / Windows 11 64-bitWindows 10 64-bit / Windows 11 64-bitWindows 10 64-bit / Windows 11 64-bitİşlemci: Intel i5-8600K / AMD Ryzen 5 3600XIntel i7-11700K / AMD Ryzen 5 5600XIntel i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800XIntel i7-13700K / 16 GB RAMIntel i5-10600K / AMD Ryzen 5 5500Intel i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800XIntel i7-14900K / AMD Ryzen 9 7950X3DRAM: 12 GB16 GB16 GB16 GB16 GB16 GB16 GBEkran Kartı: Nvidia GTX 1060 / AMD R9 480 / Intel ARC A380Nvidia RTX 2070 / AMD RX5700 / Intel ARC A580Nvidia RTX 2070S / AMD RX 6600 XTNvidia RTX 3080 / AMD RX 6900 XTNvidia RTX 3060 / AMD RX 6650 XTNvidia RTX 3080 / AMD RX 6900 XTNvidia RTX 4080 / AMD RX 7900 XTXDepolama: 40 GB40 GB40 GB40 GB40 GB40 GB40 GB

Homeworld 3 çıkış tarihi ise 8 Mart 2024.