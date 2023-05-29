Hindistan Yeni Nesil Navigasyon Uydusunu Uzaya Fırlattı
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Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinin Sriharikota kentinde bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden, Yere Eş Zamanlı Uydu Fırlatma Aracı roketiyle fırlatılan yeni nesil navigasyon uydusu NVS-01, 29 Mayıs 2023.
SRİHARİKOTA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinin Sriharikota kentinde bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden, Yere Eş Zamanlı Uydu Fırlatma Aracı roketiyle fırlatılan yeni nesil navigasyon uydusu NVS-01, 29 Mayıs 2023. Yetkililer, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (ISRO), yeni nesil navigasyon uydusu NVS-01'i Pazartesi günü başarıyla fırlattığını duyurdu. (Fotoğraf: UNI/Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji