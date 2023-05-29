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Hindistan Yeni Nesil Navigasyon Uydusunu Uzaya Fırlattı

Hindistan Yeni Nesil Navigasyon Uydusunu Uzaya Fırlattı

Teknoloji Haberleri

Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinin Sriharikota kentinde bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden, Yere Eş Zamanlı Uydu Fırlatma Aracı roketiyle fırlatılan yeni nesil navigasyon uydusu NVS-01, 29 Mayıs 2023.

SRİHARİKOTA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinin Sriharikota kentinde bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden, Yere Eş Zamanlı Uydu Fırlatma Aracı roketiyle fırlatılan yeni nesil navigasyon uydusu NVS-01, 29 Mayıs 2023. Yetkililer, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (ISRO), yeni nesil navigasyon uydusu NVS-01'i Pazartesi günü başarıyla fırlattığını duyurdu. (Fotoğraf: UNI/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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