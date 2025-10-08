Hidroelektrikte Dijitalleşme Zirvesi İstanbul ve Adana'da Gerçekleşiyor

ENERJİSA Üretim ve vgbe energy iş birliğiyle düzenlenen üç günlük Hidroelektrikte Dijitalleşme Zirvesi, Senkron Uzaktan Operasyon Merkezi'nden Köprü HES'e uzanan kapsamıyla yapay zeka, veri analitiği ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını sahada buluşturuyor.

Özel sektör elektrik üreticisi Enerjisa Üretim, hidroelektrik üretiminde dijital dönüşümün ele alınacağı uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. vgbe energy iş birliğiyle 15-17 Ekim tarihlerinde İstanbul ve Adana'da gerçekleştirilecek 'vgbe/Enerjisa Üretim Expert Event Digitalisation in Hydropower 2025', enerji sektörünün önde gelen profesyonellerini ve uzmanlarını bir araya getirerek hidroelektrik teknolojilerinde dijitalleşmenin geleceğine odaklanacak. Etkinlikte dijitalleşmenin sunduğu yenilikçi çözümler ve enerji yönetiminde verimliliği artıran uygulamalar da programın odak noktaları arasında yer alacak.

Etkinlik kapsamında 15 Ekim'de İstanbul'daki Enerjisa Üretim merkez ofisinde yer alan Senkron Uzaktan Operasyon Merkezi ziyaret edilecek. Katılımcılar, Türkiye'nin dört bir yanındaki hidroelektrik santrallerinin tek noktadan nasıl yönetildiğini yerinde görme imkanı bulacak. 16 Ekim'de Adana HiltonSA otelinde düzenlenecek konferansta, hidroelektrikte dijitalleşme stratejileri, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik uygulamaları aktarılacak. Ulusal ve uluslararası uzmanlarla beraber Enerjisa Üretim ekipleri de doğa ile uyumlu hidro projeleri ve gelecek nesil dijitalleşme vizyonunu paylaşacak.

KÖPRÜ HES'TE DİJİTAL ÇÖZÜMLER SAHADA TANITILACAK

Programın son gününde, 17 Ekim'de Adana'nın Kozan ilçesindeki Köprü HES'te düzenlenecek saha ziyaretiyle katılımcılar, hidroelektrik üretiminde dijitalleşmenin en güncel uygulamalarını doğrudan deneyimleme fırsatı bulacak. Santral alanına kurulacak 12 ayrı istasyonda enerji yönetimi, siber güvenlik, kestirimci bakım, VR/AR eğitim çözümleri, uzaktan operasyon sistemleri ve sürdürülebilirlik uygulamaları canlı olarak tanıtılacak.

REMS enerji yönetiminde karar destek mekanizmalarını dönüştürürken, CyberPact Hub endüstriyel operasyonlarda siber güvenliği sahadan örneklerle ortaya koyacak. Kestirimci Bakım çözümleri ise erken arıza tespiti imkanı sunacak. VR/AR Eğitim Akademisi çalışanların güvenli ve etkili eğitimine katkı sağlarken, Mobil Senkron santrallerin uzaktan yönetimini mümkün kılacak.

Balık türlerinin üreme, göç ve beslenme durumlarının değerlendirilmesi amacıyla takip edilmesini sağlayan Balık İzleme Çalışmaları ve Archimedes vidası da çevre dostu enerji üretiminin sahadaki örneklerini gösterecek. Katılımcılar, bu teknolojileri uygulamalı olarak deneyimlerken uzmanlarla birebir iletişim kurma ve uluslararası sektör profesyonelleriyle networking imkanı yakalayacak.